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четверг, 07 ноября 2019 15:55

К каким национальностям украинцы относятся хуже

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К каким национальностям украинцы относятся хуже
Наименьшая социальная дистанция в Украине в украиноязычных и в русскоязычных украинцев. Фото: i.pinimg.com

За последний год украинцы стали меньшими ксенофобами.

Наиболее плохо граждане нашей страны относятся к африканцам и ромам, пишут 24 Новини.

С 6 по 16 сентября Киевский международный институт социологии провел социологическое исследование, в котором опросили 2035 респондентов.

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Для каждой этнической группы из перечня респонденты должны ответить, насколько они готовы близко общаться с представителями каждой из групп. Это называется социальной дистанцией. Минимальная социальная дистанция 1 (согласен допустить в качестве члена семьи), максимальная 7 (не пускал бы в Украину).

Наименьшая социальная дистанция в Украине в украиноязычных и в русскоязычных украинцев (индекс 2,2 и 2,7 соответственно). То есть большинство опрошенных готовы допустить представителей этих групп как членов своей семьи и близких друзей. Дальше - белорусы (3,2) и россияне (3,6).

Далее несколько этнических групп - поляки, евреи, крымские татары, канадцы, американцы, немцы. Все они имеют показатель примерно одинаковой социальной дистанции - 4,1-4,3.

Завершают иерархию социальных дистанций французы (4,4), румыны (4.7), африканцы (5,2). На последнем месте оказались цыгане (5,4).

Уровень в Украине рос с некоторыми колебаниями:

- с 1994 до 2007 года, он вырос за этот период с 3,5 до 4,3 баллов (это максимальный уровень за все время наблюдений)

- с 2008 до 2013 индекс снизился до 4,0 баллов;

- в сентябре 2019 вернулся к уровню 2013 года.

Компания Seetarget провела социологическое исследование "Толерантность или нетерпимость. Социологический взгляд". В опросе приняли участие 1207 респондентов со всей Украины. Исследование имело целью выявить отношение украинцев к европейским ценностям, вызывающих значительный резонанс в обществе.

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