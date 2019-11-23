К экипажу претензий нет: в МИД рассказали о задержанном в Малайзии судне

В Министерстве иностранных дел заявили, что в Малайзии было задержано только судно, к украинскому экипажу никаких претензий нет.
Об этом сообщил заместитель главы департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Радио Свобода".
По словам Кирилича, власти Малайзии задержали в своих территориальных водах корабль New Orion, большинство экипажа которого - украинцы, однако к самим моряков претензий нет.
"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого - украинцы. Держим дело на контроле", - подчеркнул он.
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Кирилич добавил, что судно задержали за спуск якоря без получения на то предварительного согласия. С гражданами Украины, которые были на борту, уже связался украинский консул.
На восточном побережье Джохора (Малайзия) полиция задержала судно с 23 членами экипажа - гражданами Украины и России.
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