К экипажу претензий нет: в МИД рассказали о задержанном в Малайзии судне

В МИД прокомментировали задержание в Малайзии судна с украинским экипажем. Фото: Marinetraffic

В Министерстве иностранных дел заявили, что в Малайзии было задержано только судно, к украинскому экипажу никаких претензий нет.

Об этом сообщил заместитель главы департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Радио Свобода".

По словам Кирилича, власти Малайзии задержали в своих территориальных водах корабль New Orion, большинство экипажа которого - украинцы, однако к самим моряков претензий нет.

"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого - украинцы. Держим дело на контроле", - подчеркнул он.

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Кирилич добавил, что судно задержали за спуск якоря без получения на то предварительного согласия. С гражданами Украины, которые были на борту, уже связался украинский консул.

На восточном побережье Джохора (Малайзия) полиция задержала судно с 23 членами экипажа - гражданами Украины и России.