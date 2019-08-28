Из-за визита советника Трампа ограничат движение в Киеве

Ограничения дорожного движения могут быть в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах, а также на Бориспольском шоссе Фото: ukrinform.ua

В связи с визитом советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона 28-29 августа возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в столице.

Об этом сообщают в Управлении государственной охраны, пишет Украинская правда.

Ограничения дорожного движения могут быть в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах, а также на Бориспольском шоссе.

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Правоохранительные органы в соответствии с действующим законодательством будут обнспечивать государственную охрану и оказывать сопровождение делегации Соединенных Штатов Америки на территории Украины на протяжении визита.

Соединенные Штаты Америки допускают свое участие или участие Великобритании в "нормандском формате" переговоров по решению войны в Донбассе. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал советник президента США Джон Болтон.