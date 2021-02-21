Из-за карантина и ношения масок украинцы в этом сезоне не болели гриппом

Из-за введения карантина в течение всего эпидемиологического сезона 2020-2021 года врачи в Украине не обнаружили вируса гриппа Фото: pixabay.com

Из-за введения карантина в течение всего эпидемиологического сезона 2020-2021 года врачи в Украине не обнаружили вируса гриппа.

Об этом сообщила заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко.

"Пока гриппа не было - мы ищем, но пока ничего не нашли. Ищем, скриним, но не было. Потому что все ходят в масках и миграционные процессы очень ограничены по сравнению с тем, что происходит всегда. Если все откроют, грипп может начаться в октябре ", - говорит Мироненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине запустили сайт о вакцинации

Эпидемиолог отмечает, что в этом сезоне эпидемии гриппа и ОРВИ уже не будет, поскольку действует масочный режим и много украинцев продолжает работать удаленно. Впрочем эпидемиологи не исключают, что в Украину все еще может попасть какой-то вирус, хоть через карантин он не сможет спровоцировать вспышки.

Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля. В областях снова будут устанавливать различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.