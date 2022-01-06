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пятница, 07 января 2022 00:30

Из-за беспорядков в Казахстане СБУ начала проводить проверки

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Из-за беспорядков в Казахстане СБУ начала проводить проверки
После беспорядков в Казахстане СБУ проводит проверки. Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины отрабатывает ряд мер в связи с беспорядками в Казахстане.

Об этом сообщает УП со ссылкой на пресс-центр СБУ и собеседника УП в правоохранительных органах.

"Служба безопасности Украины принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, для того чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины. Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам", - говорится в сообщении.

Таким образом, происходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана.

В частности, СБУ объяснила свой разговор с лицом, который в сети представляют членом штаба оппозиционного движения "Демократический Выбор Казахстана" Заманбеком Тлеулиевым. В СБУ заверили, что не препятствовали видеосъемке, проводимой гражданами Казахстана, полицию вызвали, чтобы зафиксировать, что все происходило без нарушений и в рамках законодательства.

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Пока никого из граждан Казахстана не задержали.

В отношении лиц, имеющих признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу.

Также источник УП в правоохранительных органах указывает, что у СБУ есть определенная информация о возможных провокациях российских спецслужб относительно "причастности Украины" к беспорядкам в Казахстане, и потому отрабатывает алгоритм действий на опережение.

Сегодня, 6 декабря, в сети появилась информация о том, что в Киеве неизвестные в гражданской одежде "напали на представителя штаба оппозиционного движения "Демократический Выбор Казахстана" Заманбека Тлеулиева" и пришли к еще одному активисту - Элдосу Насипбекову, которые собирают факты относительно расстрелов участников протестов в Алматы. Они представились сотрудниками СБУ, но не показали удостоверение. Вроде бы после этого связь с активистами была потеряна.

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