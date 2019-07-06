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суббота, 06 июля 2019 04:16

Известный белорусский группа "зажег" в поддержку двух кандидатов

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Известный белорусский группа &quot;зажег&quot; в поддержку двух кандидатов
"Песняры" в Одессе спели в поддержку двух кандидатов

Белорусская группа "Песняры" выступила в Одессе на концерте в поддержку кандидата в народные депутаты на 133 округе — Дмитрия Танцюры.

А позже спела на концерте другого кандидата — Геннадия Чекиты, который баллотируется на 134 округе в Одессе, сообщает Громадське.

На первом концерте присутствовал сам Дмитрий Танцюра. Он рассказал, что выступление "Песняров" ему обошлось в 50 тыс. гривен ($1285).

На внеочередные парламентские выборы кандидат идет самовыдвиженцем, но является членом партии "Доверяй делам" — так называемой "партии мэров" Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова. На концерте была символика именно этой партии.

Танцюра концерт подкупом не считает.

"Все прозрачно, концерт финансируется из моего избирательного фонда", — сказал он.

На втором концерте, куда "Песняры" поехали петь в поддержку Геннадия Чекиты, самого кандидата не было.

Лидер группы "Песняры" Вадим Косенко заявил, что понятия не имеет, каким образом решался этот вопрос.

"Я просто артист, мое дело — выступить. Все вопросы — к директору", — сказал он.

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Напомним, 2 июня в Харькове состоялся съезд партии Кернеса-Труханова "Доверяй делам".

Накануне парламентских выборов "Оппоблок", партия "Наши" депутата Евгения Мураева, "Возрождение" Виталия Хомутынника, так называемая "партия мэров" "Доверяй делам" Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова и политсила "Мира и развития" объединились для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

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