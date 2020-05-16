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суббота, 16 мая 2020 16:36

Известный адвокат предложил возложить контроль и рассмотрение дел о преступлениях судей на Высший антикоррупционный суд

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Известный адвокат предложил возложить контроль и рассмотрение дел о преступлениях судей на Высший антикоррупционный суд
Фото: Reuters

Индивидуальные надежды судей, что опасность нависшей над государством угрозы хаоса и потери управляемости их не коснется, в совокупности с искусным манипулированием и спекулятивным использованием принципа независимости судебной власти для возведения личной неприкосновенности в ранг непререкаемого постулата, препятствуют "украинской правовой реформации". Такое мнение высказал Виктор Петруненко в своем материале для ZN.UA.

Таким образом, продолжил автор, активизация борьбы по искоренению уголовно-правовыми методами преступлений против правосудия может оказаться эффективным способом реализации политической воли к безотлагательному реформированию и очищению авгиевых судейских конюшен.

"Отмечу, что речь не идет о привлечении судьи к ответственности за правовую оценку тех или иных обстоятельств дела в хозяйственных, административных или цивильных процессах. Также не говорим и о дискреции в уголовном процессе. Речь идет о привлечении к ответственности за вынесение заведомо неправосудного судебного акта, созданного путем искажения действительных обстоятельств дела или даже создания фальсифицированной его фабулы. Либо же вынесение решения, при котором применение Закона не соответствует его содержанию и смыслу, букве и духу, а то и вовсе требованиям формальной логики", - пояснил Петруненко.

По его словам, проблемой для эффективной реализации предлагаемой идеи может стать (не)процессуальное укрывательство изобличенных судей такими же судьями-коррупционерами, остающимися на время вне рамок уголовных преследований, но осознающих потенциальную угрозу для себя как членов системы. Поэтому представляется целесообразным возложить контроль и рассмотрение дел о преступлениях судей на Высший антикоррупционный суд.

"Знаю, что у практикующих адвокатов есть значительное количество юридически проработанных и уже готовых к процессуальной реализации следствием материалов в отношении преступного судейско-адвокатского синдиката, куда входит как минимум 70 судей всех уровней и всех юрисдикций. Судьями и адвокатами осуществлено создание системы заведомо неправосудных судебных решений, обеспечивающих противоправное владение чужим имуществом и соответственно легализацию средств добытых преступным путем. Расследование позволит не только вскрыть и очистить этот фурункул в общественном организме, но и выявить иные преступления", - отметил автор.

По его мнению, вышеперечисленные меры позволят нам в кратчайшие (до полугода) сроки восстановить судебную (в подлинном смысле этого слова) систему, что несомненно повлечет за собой необратимые потери потенциала всей коррупции в стране.

Как привлечь к ответственности судью за вынесение заведомо неправосудного судебного акта, созданного путем искажения действительных обстоятельств дела или даже создания фальсифицированной его фабулы. Как не допустить вынесение решений, при которых применение Закона не соответствует его содержанию и смыслу, букве и духу. Более детально в аналитической статье автора.

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Дата
16
мая

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