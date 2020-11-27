Израильский дипломат Бродский стал послом в Украине

Израильский дипломат Михаил Бродский назначен послом Израиля в Украине.
"С радостью сообщаю, что меня назначили следующим послом Израиля в Украине", - написал Бродский в Facebook.
Михаил Бродский родился в 1972 году в Санкт-Петербурге. В 1990 году вместе с семьей переехал в Израиль, где получил степень бакалавра политических наук и степень магистра дипломатии и национальной безопасности в Тель-Авивском университете.
Дипломатическую карьеру начал в 2002 году. В 2003-2008 годах работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве и политическим атташе посольства Израиля в Москве с 2006 по 2008 годы.
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В 2009-2013 занимал должность директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. С 2015 по 2018 годы работал послом Израиля в Казахстане.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении и назначении ряда дипломатических представителей Украины.
В частности Геннадий Надоленко был уволен с должности посла Украины в Израиле. На эту должность назначили Евгения Корнийчука.
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