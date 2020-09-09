Изнасилование в Кагарлыке: 4 полицейским вручили подозрения

В ходе досудебного расследования пыток и изнасилования в Кагарлыкском отделении полиции вручили подозрения 4 полицейским этого отделения. Также назначено около 50 экспертиз.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ столичного управления ГБР.
"В настоящее время получены выводы почти 90% назначенных экспертиз, которые подтверждают причастность работников Кагарлицкого ОП к совершенным ими преступлениям", - говорится в ответе.
Обвинительные акты подозреваемым вручат после получения результатов всех необходимых экспертиз. После этого ГБР сможет раскрывать детали. Статьи, по которым ведется расследование, предусматривают до 12 лет заключения.
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События с пытками и изнасилованием происходили в полиции Кагарлыка ночью 24 мая. Уже на следующий день были задержаны первые подозреваемые-29-летний Сергей Сулима и Николай Кузив, 35 лет.
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