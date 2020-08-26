Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео

Издевательства белорусских силовиков над митингующими попали на видео. Фото: Reuters

Одному из задержанных на стихийных митингах в Минске, которые проходили после президентских выборов, удалось зафиксировать на видео, как белорусские силовики издеваются над демонстрантов в автозаке.

Автор видео рассказал, что вечером 10 августа его задержали на проспекте Победителей в Минске. Об этом сообщает tut.by.

"Автор видео стоял в" цепочке солидарности ", а когда подлетел ОМОН, поднял руки вверх, не сопротивлялся, не ругался, не хватал никого за обмундирование", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, один из задержанных мужчин, чуть не плача, сообщал силовикам, что он просто возвращался домой с работы и нигде не участвовал. Несмотря на это, его положили вниз и, вероятно, били.

Побои людей дубинками омоновцы сопровождали нецензурной бранью.

В Литву обратились 11 белорусских граждан с просьбой предоставить им убежище. Люди, которые просили убежища, заявили "о страхе расправы на родине".