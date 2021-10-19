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вторник, 19 октября 2021 10:30

Из Сирии эвакуировали пятерых украинцев

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Из Сирии эвакуировали пятерых украинцев
В Сирии остается 11 семей граждан Украины. Фото: facebook.com/ganna.maliar

Утром 19 октября успешно завершили спецоперацию по эвакуации украинцев из Сирии. В Украину вернули женщину с четырьмя детьми.

На карантине остается еще 11 семей граждан Украины, сообщила во вторник заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook. Всех вывезли из лагеря Аль Холл и подготовили к эвакуации.

"Сегодня с помощью почетного консула Украины в Эрбиле доктора Фархана провели четвертую такую операцию. Сейчас планируют финальную эвакуацию оставшихся украинских граждан из Северо-Восточной Сирии", - написала Маляр.

Крымчанка Иман и четверо ее детей более двух лет находились в лагере закрытого типа Родж.

В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях - Аль Холл и Родж на территории "Сирийского Курдистана" находятся женщины и дети из Украины. С конца прошлого года Главное управление разведки Министерства обороны совместно с МИД начали эвакуировать украинских граждан из Сирии.

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10 октября СБУ разоблачила трех злоумышленников, которые вербовали украинцев для участия в войне в Сирии. 27-летний киевлянин привлек к вербовке двух жителей Киевской области. Они искали подготовленных воинов по всей стране. За участие в конфликте предлагали от $5 тыс. до $10 тыс. в месяц.

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19
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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