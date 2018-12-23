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воскресенье, 23 декабря 2018 22:10

Из подчинения Москвы ушли старообрядцы

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Из подчинения Москвы ушли старообрядцы
Фото: bogoslov.cv.ua

Старообрядницька релігійна громада Чернівців заявила про вихід з підпорядкування Московської митрополії.

"Старообрядницька релігійна громада, храм якої знаходиться на вулиці Олега Кошового у Чернівцях, офіційно заявила про рішення вийти з підпорядкування Московської митрополії Російської старообрядницької церкви та забрала з своєї назви та статуту будь-яку згадку про країну-агресор. Тепер ця громада діятиме автономно", – повідомив Укрінформу головний спеціаліст відділу з питань охорони культурної спадщини, національностей та релігії Чернівецької ОДА Сергій Бухаров.

Це перша міська релігійна громада, яка офіційно заявила про таке рішення та зареєструвала заяву, повідомив чиновник.

"Цьому бажанню громади передувало рішення клерикального центру РФ щодо зняття з отця Леонтія сану священика. Всупереч волі Росії, він продовжив служити у храмі незважаючи на погрози відлучення. Обласна рада церков стала на захист отця Леонтія, його підтримали всі конфесії", – поінформував Бухаров.

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20 грудня Верховна Рада проголосувала за проект закону №5309 згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

Згідно з документом, релігійна організація (об'єднання), яка є частиною іншої структури, керівний центр якої знаходиться в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала територію України, зобов'язана у своїй повній назві відображати відповідну приналежність.

22 грудня цей закон підписав президент Петро Порошенко.

15 грудня Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Православної церкви України.

У Вінниці громада і парафіяни Свято-Преображенського собору УПЦ МП підтримали митрополита Вінницького і Барського Симеона і перейшли під юрисдикцію нової Православної церкви України. Згодом ще три парафії на Вінниччині перейшли з церкви Московського патріархату до ПЦУ.

19 грудня митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко), звільнений УПЦ МП, провів літургію у Спасо-Преображенському храмі Києва, де оголосив про перехід до Помісної церкви України.

22 грудня стало відомо, що парафія св.першомученика архідиякона Стефана селища Минай приєдналася до Закарпатської єпархії ПЦУ.

Також парафія храму святих апостолів Петра і Павла у Жовкві на Львівщині вирішила вийти з УПЦ МП та перейти до Православної церкви України.

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