Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель

Мебель выбрасывают из окна Черновицкой ОГА. Фото: Скриншот с видео

В Черновцах из окна здания ОГА выбрасывали списаны письменные столы.

На кадрах ролика видно, как из окна 4-го этажа выбрасывают стол, который падает вниз и разбивается. Видео события опубликовал местный депутат Артем Жук.

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В агентстве по обслуживанию помещения объяснили, что "сработал обычный человеческий фактор". Слесарям было тяжело носить мебель с 4 этажа, поэтому списанную мебель выбрасывали из окна.

Обломки разбитых столов решили отдать в котельную здания.

По факту действий митингующих под Офисом президента Украины и нанесения убытков здания ОП открыто уголовное производство. Правоохранители задержали одного из участников протеста.