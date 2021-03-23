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вторник, 23 марта 2021 19:36

Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель

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Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Мебель выбрасывают из окна Черновицкой ОГА. Фото: Скриншот с видео

В Черновцах из окна здания ОГА выбрасывали списаны письменные столы.

На кадрах ролика видно, как из окна 4-го этажа выбрасывают стол, который падает вниз и разбивается. Видео события опубликовал местный депутат Артем Жук.

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В агентстве по обслуживанию помещения объяснили, что "сработал обычный человеческий фактор". Слесарям было тяжело носить мебель с 4 этажа, поэтому списанную мебель выбрасывали из окна.

Обломки разбитых столов решили отдать в котельную здания.

По факту действий митингующих под Офисом президента Украины и нанесения убытков здания ОП открыто уголовное производство. Правоохранители задержали одного из участников протеста.

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