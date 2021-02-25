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четверг, 25 февраля 2021 10:13

"Из еды имел только половину шоколадного батончика" - фристайлист рассказал о работе тренером и собственные приключения

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&quot;Из еды имел только половину шоколадного батончика&quot; - фристайлист рассказал о работе тренером и собственные приключения
Игорь Грищенко советует ставить детей на лыжи до 5 лет. Фото предоставлено Игорем Грищенко

Фристайлист Игорь Грищенко с детства занимается профессиональным спортом. Более 12 лет работает тренером по фристайлу. Говорит, что заниматься лыжным спортом нужно начинать до пяти лет.

"На фристайл приходят дети в 5-6 лет. В этом возрасте лучше всего начинать заниматься, чтобы достичь успехов в профессиональном спорте. Становиться на лыжи и просто кататься нужно еще раньше. Тогда можно уверенно начинать отрабатывать трюки", - посоветовал тренер.

Игорь вспомнил, что в январе 2019 года во время лыжной прогулки Карпатами заблудился. Спасатели нашли его на четвертый день.

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"Решили подняться на гору Гимба, а затем у водопада Шипот встретиться с семьей и вместе праздновать Рождество. Во время подъема опустился туман. Мы не испугались, потому что направление знали. Думали, успеем спуститься до темноты. Но сбились с дороги и начали спускаться на другой склон Гимбы, где нет сел. Сначала мы об этом даже не догадывались - местность казалась знакомой, было похоже на нужный нам лес, просто будто мы чуть дальше уехали. Вскоре началась сильная метель. рыхлого снега насыпало настолько много, что без лыж мы вообще не могли бы передвигаться ", - рассказал Грищенко.

Игорь отметил, что в тот день допустил несколько ошибок.

"Первая заключалась в том, что мы вообще пошли в туман. Вторая - разделились, а это табу в условиях плохой видимости. Хорошо, что на следующий день на рассвете Виталий выбрался на горный хребет и его нашли спасатели. Моя же история растянулась на четыре дня ".

Полный текст воспоминаний Игоря Грищенко читайте в свежем выпуске журнала "Країна" за 25 февраля.

Горнолыжник 87-летний Евгений Антропов из Черкасс установил рекорд Украины. Это произошло во время его путешествия в Буковель. Человек не занимается горнолыжным спортом профессионально, однако за 6,5 часов прихав 20 трасс, 32 спуски различной сложности. За это и получил звание рекордсмена.

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Дата
25
февраля

Украина перешла на новое время

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