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пятница, 05 октября 2018 14:08

Исследователи выяснили принадлежит ли Украина к РПЦ

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Исследователи выяснили принадлежит ли Украина к РПЦ
Исследователи архивов изучили официальные документы, сохранившиеся или были восстановлены в процессе исторических исследований. Фото: cdni.rt.com

Вселенский Патриархат никогда не придавал права Московскому Патриархату включить Киевскую митрополию к своей канонической юрисдикции.

Исследователи архивов изучили официальные документы, сохранившиеся или были восстановлены в процессе исторических исследований, - говорится в исследовании Вселенского Патриархата о предоставлении церковного статуса автокефалии Церкви.

"Канонические границы Российской Церкви были определены, когда эта Церковь была возвышена до статуса Патриархата в 1589 году и никогда не была изменена никаким Патриаршим или Синодальным Томосом, Киевская митрополия никогда не принадлежала к этим границ", - говорится в исследовании.

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Исследователи отмечают, что Киевская митрополия (и вся нынешняя Украина) существовала с момента ее создания епархией Вселенского Престола, а ее митрополиты получали свою хиротонию от Патриарха Константинопольского до 17 века.

"Самовольное рукоположения Гедеона на Митрополита Киевского Патриархом Московским Иоакимом в 1685 году ... вызвало сопротивление духовенства и мирян Киевской митрополии. Лишь после того как Вселенский Патриарх Дионисий IV, под жестким давлением, в 1686 году позволил Патриарху Московскому рукополагать каждого Митрополита Киевского, духовенство и миряне этого региона признали патриаршее посвящение Гедеона и его дальнейших преемников Патриархом Московским ", - говорится в исследовании.
Разрешение на рукоположение оказали на основании "Грамоты о передаче".

"В тогдашней технической терминологии (это) означает предоставление разрешения на совершение хиротонии или иного канонического обряда, но никогда не используется для обозначения полного включения канонической территории в другую автокефальной церкви", - говорится в исследовании.

Разрешение предоставили из соображений "экономии" за "большое расстояние и войны между двумя царствами".

"Положения, изложенные в Патриаршем и Синодальном" Акте "1686 подтверждают, что каноническая территория Киевской митрополии ни была передана в Московский Патриархат ... Конечно, это все понимал Московский Патриархат, именно поэтому он своевольно нарушил указанные условия и никогда не соблюдал их, потому что стремился произвольно включить Киевскую митрополию к своей канонической юрисдикции ", - говорится в исследовании.

В документе отмечается, что "несмотря на тяжелые исторические обстоятельства, Вселенский Патриархат умалчивал о нарушениях и неспособность Московского Патриархата соблюдать положения" Акта "1686, однако никогда не забывал но не игнорировал указанного".

"О свидетельствует предоставления Вселенским Патриархатом автокефалии Польской Церкви в 1924 году из-за издание Томосу, в котором четко сказано, что это решение основывается на том, что Польша в церковном отношении относится к Киевской митрополии, которая находится под властью Вселенского Патриархата, и Московский Патриархат не выполнял определенных условий ", - говорится в исследовании.

Сообщается, что Вселенский Патриархат "никогда не допускал мысли, чтобы канонические права одной церкви присваивались другой".Наличие документов, на которые опираются исследователи, свидетельствует, что "Константинопольская Церковь никогда не отбирала в Украинской Церкви ее канонических прав".Также исследователи подчеркивают, что орган, который выдает "Акт", имеет абсолютный приоритет в толковании выданного документа. В данном случае толкование Патриаршего и Синодального "Акта" 1686 принадлежит Вселенскому Престолу.

"Итак, Вселенский Патриархат имеет право и обязан проявлять должную материнскую заботу об Украинской Церкви в каждой ситуации, когда считает это необходимым", - подытожили исследователи документов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Украину, в частности, выступить в парламенте.

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Дата
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