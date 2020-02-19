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среда, 19 февраля 2020 15:08

Использование инновационной бездымной продукции – шанс снизить вред от курения - ученые

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Использование инновационной бездымной продукции – шанс снизить вред от курения - ученые
Только около 30% тех, кто бросил курить, не возвращаются к этой привычке в течение года. Фото: ТСН

Все больше врачей и экспертов в сфере общественного здоровья в ситуации, когда человек не хочет или не может отказаться от курения, склоняются к поддержке снижения вреда от курения при помощи использования инновационной бездымной продукции.

Такой тезис был высказан в ходе конференции "Снижение вреда неинфекционных заболеваний", состоявшейся в феврале в Париже, пишет "Интерфакс-Украина".

Ведущие ученые, изучающие влияние употребления табака на здоровье человека, согласились с концепцией harm reduction (снижения вреда), которая предусматривает употребление никотина с менее негативным эффектом на здоровье курильщиков по сравнению с продолжением курения. Речь идет в первую очередь об отказе от традиционных сигарет.

"Как мы можем предотвратить сотни миллионов смертей в этом веке? Я думаю, что нужно найти хорошие способы доставки никотина курильщикам, используя современные технологии, современные устройства, чтобы помочь курильщикам бросить курить", - считает профессор Школы общественного здоровья университета Тель Авива Лаура Розен (Laura Rosen).

По ее словам, только около 30% бросивших курить не возвращаются к этой привычке в течение года, а фактически отказаться от курения может всего около 20% курильщиков.

"Никотин - это вещество, вызывающее привыкание, оно несет риски, которые тем не менее не сравнимы с рисками от других токсичных веществ, которые курильщики вдыхают каждый раз, когда курят сигарету", - отмечает директор по научной работе PMI Гизель Бейкер (Gizelle Baker).

Бейкер считает, что современная наука и индустрия могут предложить "менее вредные продукты курильщикам, которые продолжают курить в качестве ритуала". "Если мы можем дать им что-то, что менее вредно для здоровья, чем сигарета, тогда мы можем уменьшить количество заболеваний, связанных с курением", - подчеркнула она.

Эксперт по онкологии Питер Харпер (Peter Harper) уверен, что "снижение вреда, принятие того, что вы делаете, попытка сделать это безопаснее - это неотъемлемая часть современной жизни".

"Люди часто ведут неправильный образ жизни, несмотря на то, что знают о его негативных последствиях для здоровья. Поэтому часто даже при хронической обструктивной болезни дыхательных путей больные продолжают курить. Пациенты с диабетом знают, что они должны сбросить 10 килограммов, но они продолжают не терять вес и едят нездоровую пищу. Пациенты с болезнями сердца продолжают вести неактивный образ жизни и употребляют нездоровую пищу. Таким образом, необходимость изменения образа жизни ясна и врачу, и пациенту, но пациенты по-прежнему не хотят менять свое поведение", - сказал он.

Исследования поведения курильщиков показали, что до 80% людей, курящих сигареты, возвращаются к этой привычке даже после перерывов и попыток бросить курение. При этом эксперты отмечают, что попытки повлиять на поведение курильщиков при помощи повышения цен или ограничения доступа к табачной продукции не приводит к сокращению количества курильщиков.

По данным ВОЗ, в настоящее время в мире около 1,1 млрд курильщиков. Согласно результатам глобального социсследования, проведенного компанией Povaddo в апреле-мае 2019 года, 68% курильщиков готовы перейти с традиционных сигарет на альтернативную табачную продукцию, которая является менее вредной для их здоровья.

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