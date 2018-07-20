Испанцы выпустили проукраинскую марку

Марки выпустили для национального обращения, серии А. Фото: static.ukrinform.com

Испанская почта одобрила частный выпуск почтовой марки, посвященной основанию Инициативной Группы по созданию Союза Украинской Молодежи (СУМ) в Испании.

В основу дизайна марки лег логотип ИГ, - пишет "Укрінформ".

На логотипе изображена Малая эмблема Союза Украинской Молодежи на фоне государственных флагов Украины и Испании с подписью "ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ИСПАНИИ".

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Для популяризации СУМ среди испанского населения добавили надпись "Союз Украинской Молодежи" на испанском языке.

Марки выпустили для национального обращения, серии А.

3 июля 2018 введут в почтовое обращение и будут считать действительными к оплате услуг во всех отделениях почтовой связи марки "Насекомые Украины".