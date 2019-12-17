Искусство отказывать: как научиться говорить "нет"

Автор: unsplash.com Отказываться - хорошо, но важнее отказываться правильно.

Неумение отказывать является проблемой для многих людей, особенно это касается работы и взаимодействия с начальством.

4 советы, как научиться говорить "нет" дали forbes.com.

От вас требуют большего, потому что вам хорошо удается выполнять работу

Работодатели не просят работников с низким уровнем показателей выполнять больше задач. Поэтому, соглашаться на дополнительные задания в начале карьеры - хорошая возможность быстрее получить повышение. Если же вы занимаете высокий пост, следует постепенно избавляться от этой стратегии.

Не ожидайте, что количество просьб уменьшится

Никто не знает всего перечня ваших задач, поэтому ждать, что кто-то поймет и перестанет вас о чем-то просить, бесполезно. Вам стоит предупредить руководителей, чем сейчас занимаетесь и объяснить, почему сейчас не можете начать другие задания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали наиболее оплачиваемые профессии в Украине

Скажите "нет"

Отказываться - хорошо, но важнее отказываться правильно. Есть разница между "Простите, я не могу" и "Я не могу начать эту задачу до пятницы. Если это не может подождать, советую обратиться к ..." Объясните, что не сможете быть эффективными, выполняя одновременно несколько задач.

Вы научитесь управлять собой

Сначала всегда сложно говорить "нет". Примите это, дальше будет легче. Если чувствуете муки совести, вспомните, почему отказываете. Подобным образом вы только повышаете свою эффективность, ведь более сосредоточены при исполнении обязанностей.

Чтобы найти работу, нужно сделать правильные акценты в резюме и хорошо подготовиться к собеседованию. Иногда на собеседовании куда опаснее ставить плохие вопросы, чем не ставить их вовсе.