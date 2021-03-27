Искусственные цветы остались в СССР - устаревшие традиции захоронений в Украине

Устаревшим трендом считают искусственные цветы. Фото: pixabay.com

70% захоронений в Киеве проходят с помощью кремации.

Тренды на погребение в Украине начали меняться. В столице за день проводят около 50 кремаций, рассказал Gazeta.ua владелец столичной Первой городской студии траурных церемоний Евгений Минченко.

"Эта цифра с каждым годом растет. Однако в других регионах до сих пор преобладают обычные захоронения", - говорит он.

Люди перестали заказывать духовой оркестр. Вместо этого ритуальные службы могут пригласить на церемонию скрипача, кто заказывает пианиста.

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"В стереотипах людей остались советские привычки. Например, думают, что гроб должен быть обшит тканью. На самом деле, обшивают для уменьшения стоимости производства. Гроб в таких случаях изготовлен из низкокачественных материалов. А поскольку в СССР захоронения проводили за государственный счет, то таким образом экономили. Ни в одной современной стране обшитых гробов нет", - объясняет Минченко.

Кроме этого, устаревшим трендом считают также искусственные цветы. Иностранцев это очень удивляет, ведь почти во всем мире принято приносить живые.

Большое интервью с Евгением Минченко уже доступно на Gazeta.ua. Узнаете специфику работы ритуальных служб.

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