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суббота, 12 марта 2022 09:47

Спецтема: Война России против Украины

Ирина Верещук сообщила об открытии очередных гуманитарных коридоров

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Ирина Верещук сообщила об открытии очередных гуманитарных коридоров
Фото: принт-скрин видео

12 березня, на 9:00 віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про відкриття чергових гуманітарних коридорів.

Про напрямки евакуації вона повідомила під час ранкового брифінгу.

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"З Запоріжжя в Маріуполь через Запоріжжя, Василівку, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту сьогодні виходить колона з гуманітарним грузом і автобусами для евакуації людей на зворотньому шляху. З міста Пологи Запорізької області в напрямку міста Запоріжжя Пологи, Токмак, Василівка, Камєнскоє, запоріжжя. З міста Запоріжжя вийде колонна з гуманітарним грузом і автобусами для евакуації людей на зворотному шляху з міст Пологи та Токмак. З міста Гостомель Київської області в місто Київ: Гостомель, Буча, Михайлівка, Рубежівка, Петьки, Петрушки, Білгородка, Київ. Селище Козаровичі иївської області в місто Київ: Козаровичі, Лютиш, Старі Пертрівці, Нові Петрівці, Вишгород, Київ. З селища Микуличі Київської області в місто Київ: Микуличі, Немішаєво, Березова, Ворзель, Михайлівка, Рубежівка, Мрія, Стоянка, Гореничі, Гнетівка, Білгородка, Київ. З селища Андріївка Київської області в місто Житомир: Андріївка, Липівка, Макарів, Небилиця, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочиця, Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква. З міста Макарів Київської області в місто Житомир:Макарів, небилиця, Ставище, Кочерів, Коростишів, глубочиця, Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква. З місто Бородянка Київської області в місто Житомир: Бородянка, Пісковка, Малин, Радомишль, Житомир. З місто Тростянець в напрямку міста Полтава: Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Люди будуть евакуйлвуватися на автобусах, які нададуть місцеві ВЦА, а також на особистому приватному транспорті. З міста Суми в напрямку міста Полтава: Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. З міста Лебедин Сумської області в напрямку міста Полтава: Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, РОмни, Андріяшівка Лохвиця, Лубни, Полтава. Із міста Конотоп Сумської області в напрямку міста Полтава: Конотоп, Шевченково, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Із селища Велика Писарівка Сумської області в напрямку міста Полтава: Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава. З селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автосусах. З селища Краснопілля в напрямку міста Полтава: Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Частоково на автобусах, частково на особистому транспорті", - сказала вона.

Сьогодні в Україні декілька міст на грані гуманітарної катастрофи. Є проблеми з евакуацією людей і постачанням гумдопомоги. Додає до цього і ставлення РФ до тіл загиблих бійців окупаційних військ. Їх покидають на місці боїв і відмовляються забирати. Похованням займається місцева влада. Десь для цього копають братські могили, а де є можливість зберігають у рефрежираторах. Всі ці дії РФ поза нормами міжнародного права, про це в інтерв'ю Gazeta.ua розповів віце-президент Червоного хреста України Павло Розенко. Зараз багато запитань до роботи Червоного хреста. Неодноразово зверталася віцепрем'єр Ірина Верещук і просила включитися у роботу під час воєнних дій в Україні.

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