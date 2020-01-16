Иранский генерал объяснил, почему о сбивании самолета сообщили не сразу

В Иране переживали за ПВО. Фото: Reuters

Председатель Корпуса стражей Исламской революции генерал Амир Али Хаджизадех объяснил, почему о сбивании самолета МАУ сообщили не сразу.

Он заявил, что Тегеран пытался защитить свою национальную безопасность, пишет Business Insider.

"Потому что если бы мы все сказали, как есть, наша система воздушной обороны была бы повреждена, а наши ребята начали бы сомневаться абсолютно во всем", - сказал Амир Али Хаджизадех.

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Иранский генерал боялся, что противоракетную оборону подорвало бы отсутствие уверенности в себе, а не потому что любая техническая ошибка вывела бы из строя оружие

Самолет МАУ потерпел крушение в близи Тегерана утром 8 января. Воздушное судно совершало рейс из столицы Ирана в Киев. Погибли все 176 человек, находившихся на борту. Утром 11 января иранские военные обнародовали заявление на государственном ТВ, в которой признали свою ответственность за авиакатастрофу. Они объяснили, что самолет был ошибочно воспринят за враждебную цель и сбит ракетой после того, как подошел к одному из военных объектов Революционной гвардии Ирана - Корпуса стражей Исламской революции.