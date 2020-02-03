Иран с самого начала знал, что украинский самолет сбила ракета

8 января в небе над Тегераном взорвался и упал самолет "Международных авиалиний Украины", который направлялся в Киев. Фото: Кореспондент

Пилот другого самолета видел ракету, которая сбила самолет украинской компании МАУ в Иране.

Об этом свидетельствуют записи разговора диспетчера аэропорта Тегерана, сообщает ТСН.

На них диспетчер говорит с пилотом иранской авиакомпании Aseman Airlines, самолет которой садился, когда "Боинг" МАУ взлетал.

Сначала пилот говорит, что видел вспышку, как от ракеты. Затем он уже уверенно говорит: "это точно свет от ракеты". Через некоторое время он заявил: "Мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это".

В это время диспетчер аэропорта пытался связаться с экипажем украинского самолета, но тот не отвечал.

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Президент Владимир Зеленский в комментарии ТСН сообщил, что слышал эту запись. Он рассказал, что сначала украинским экспертам не предоставляли доступа к диспетчерской аэропорта Тегерана.

Президент подчеркнул - это подтверждает, что иранская сторона сразу знала, что самолет сбила ракета. Он добавил, что эта запись будет одно из самых важных доказательств вины Ирана.

Напомним, Зеленский также рассказал, что президент Ирана предлагал семьям погибших украинцев компенсацию по 80 тыс. долларов, но Украина отказалась.