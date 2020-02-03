Иран с самого начала знал, что украинский самолет сбила ракета

 
Ексклюзивы
1/5
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 666
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 4869
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1116
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2196
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1557
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1575
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 720
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18081
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5274
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3924
Фото
Все фото
10
4
10
5
5
Прошел автопробег в память о Кузьме Скрябине
Прошел автопробег в память о Кузьме Скрябине
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Всегда шутил и говорил правду: Кузьма Скрябин разбился в страшной аварии
Всегда шутил и говорил правду: Кузьма Скрябин разбился в страшной аварии
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Видео
Все видео
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Киевлянка устроила скандальной Штепе "удачный шопинг"
Киевлянка устроила скандальной Штепе "удачный шопинг"
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 333
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 2997
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 720
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1413
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25930
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 378
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
понедельник, 03 февраля 2020 00:39

Иран с самого начала знал, что украинский самолет сбила ракета

  Комментировать
Иран с самого начала знал, что украинский самолет сбила ракета
8 января в небе над Тегераном взорвался и упал самолет "Международных авиалиний Украины", который направлялся в Киев. Фото: Кореспондент

Пилот другого самолета видел ракету, которая сбила самолет украинской компании МАУ в Иране.

Об этом свидетельствуют записи разговора диспетчера аэропорта Тегерана, сообщает ТСН.

На них диспетчер говорит с пилотом иранской авиакомпании Aseman Airlines, самолет которой садился, когда "Боинг" МАУ взлетал.

Сначала пилот говорит, что видел вспышку, как от ракеты. Затем он уже уверенно говорит: "это точно свет от ракеты". Через некоторое время он заявил: "Мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это".

В это время диспетчер аэропорта пытался связаться с экипажем украинского самолета, но тот не отвечал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Афганистане разбился самолет: все пассажиры погибли (ДОПОЛНЕНО)

Президент Владимир Зеленский в комментарии ТСН сообщил, что слышал эту запись. Он рассказал, что сначала украинским экспертам не предоставляли доступа к диспетчерской аэропорта Тегерана.

Президент подчеркнул - это подтверждает, что иранская сторона сразу знала, что самолет сбила ракета. Он добавил, что эта запись будет одно из самых важных доказательств вины Ирана.

Напомним, Зеленский также рассказал, что президент Ирана предлагал семьям погибших украинцев компенсацию по 80 тыс. долларов, но Украина отказалась.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иран с самого начала знал, что украинский самолет сбила ракета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; назвал Крым &quot;российским&quot; и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 1 Просмотров: 27505
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
 Просмотров: 16515
&quot;В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка&quot; - народный синоптик
"В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка" - народный синоптик
 Просмотров: 6831
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
5
 Просмотров: 6750
Пенсию повысят: на сколько и когда
Пенсию повысят: на сколько и когда 1 Просмотров: 6165
Общество
Украинские ученые готовятся представить тест на коронавирус
Украинские ученые готовятся представить тест на коронавирус Просмотров: 189
"Мы контролируем ситуацию" - Гончарук о коронавирусе
"Мы контролируем ситуацию" - Гончарук о коронавирусе Просмотров: 180
Украина отказалась от компенсации, которую предлагал Иран за сбитый самолет МАУ
Украина отказалась от компенсации, которую предлагал Иран за сбитый самолет МАУ 1 Просмотров: 1395
Новое правительство не строит коррупционные схемы - эксперт
Новое правительство не строит коррупционные схемы - эксперт
 Просмотров: 855
Одесский отель отказался принимать туристов из Китая
Одесский отель отказался принимать туристов из Китая Просмотров: 702
Больше всего комментируют
8
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
5
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
5
У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
2
Олигарх оплатил поездку в Давос 15 "слугам" - Дубинский
Голосов: 48560
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua