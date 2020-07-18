Иран отправил "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию

"Черные ящики" сбитого самолета МАУ доставили во Францию. Фото: Reuters

Иран отправил во Францию ​​"черные ящики" сбитого под Тегераном самолета авиакомпании МАУ для расшифровки.

Это сделали накануне представители Организации гражданской авиации Ирана, подключенной к расследованию происшествия. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, передает ТАСС со ссылкой на агентство ILNA в субботу, 18 июля.

"Черные ящики были доставлены в Париж", - сказал заместитель.

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По его словам, расшифровка самописцев начнется в ближайший понедельник.

Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение у Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами класса "земля - ​​воздух" малого радиуса действия. Это были ракеты Tor-M1, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана. В Иране считают, что виновным в сбивании самолета МАУ является оператор ракетной системы. Военнослужащий нарушил правила действий ведения огня "без разрешения".