Иран отправил "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию

Иран отправил во Францию "черные ящики" сбитого под Тегераном самолета авиакомпании МАУ для расшифровки.
Это сделали накануне представители Организации гражданской авиации Ирана, подключенной к расследованию происшествия. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, передает ТАСС со ссылкой на агентство ILNA в субботу, 18 июля.
"Черные ящики были доставлены в Париж", - сказал заместитель.
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По его словам, расшифровка самописцев начнется в ближайший понедельник.
Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение у Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами класса "земля - воздух" малого радиуса действия. Это были ракеты Tor-M1, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана. В Иране считают, что виновным в сбивании самолета МАУ является оператор ракетной системы. Военнослужащий нарушил правила действий ведения огня "без разрешения".
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