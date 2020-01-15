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среда, 15 января 2020 17:22

Иран не передает "черные ящики" Украина

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Иран не передает &quot;черные ящики&quot; Украина
Уже идентифицировано 4 тела погибших украинцев. Фото: REUTERS

Иран не передает "черные ящики" Украине. Без них установить все причины трагедии будет невозможно.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Виктор Трепак на заседании Комитета ВР по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, передает LB.ua.

"Кто причастен и что нам известно? Без анализа "черных ящиков", без доступа нашей стороны к материалам дела, к месту событий установить все причины будет невозможно. Поэтому в рамках международного права украинская сторона уже обратилась в Иран по допуску украинских следователей...Ключевой вопрос. Пока ответа о допуске нашей стороны не получили", - заявил он.

По его словам, уже идентифицировано 4 тела погибших украинцев. Процесс продолжается и должен закончиться 19 января.

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"Также мы будем инициировать создание международной группы для участия в общем расследовании совместно с нашими иностранными партнерами", - добавил Трепак.

Полина Чиж из департамента ГПУ по внешним связям сообщила, что, по предварительной договоренности, Иран должен был отправить в Украине "черные ящики" до 15 января включительно для их расшифровки в украинской лаборатории.

"Однако на сегодня иранская сторона "черные ящики" не передает. Поэтому украинская сторона повторно направила обращение в Иран о передаче "черных ящиков" и о допуске".

По словам Чиж, появилась информация о том, что Иран намерен передать "черные ящики" Франции. Однако в ответ на запрос украинской стороны Франция этот факт не подтверждает.

С места падения самолета МАУ в Иране вывезли почти все обломки, теперь убирают мусор. Территория не охраняется стражами, нет ограничительной ленты.

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