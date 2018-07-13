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суббота, 14 июля 2018 20:23

"Интером" должна была заняться СБУ - политолог

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&quot;Интером&quot; должна была заняться СБУ - политолог
Михаил Басараб: "Интер" - это ретранслятор кремлевских легенд и позиций. Фото: Радио Свобода

Владельцы "Интера" договорились с Порошенко - эксперт

Учитывая общественный резонанс и вызывающее поведение владельцев "Интера", штраф - это очень мягкое наказание. Они неоднократно получали предупреждения о недопустимости распространения враждебного контента.

Об этом в комментарии для говорит политолог Михаил Басараб.

"Продление лицензии вообще не соответствует общественному запросу. Это даже идет в разрез с заявлениями властных политических сил. Они неоднократно выражали свое возмущение его деятельностью. Лицензию продлили, канал и в дальнейшем будет распространять антиукраинский, советский контент. Способствовать таким образом общественной конфронтации. "Интер" - это ретранслятор кремлевских легенд и позиций", - объясняет он.

Владельцами канала являются бывшие регионалы, представители пророссийского лагеря Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ, напоминает политолог.

"Последний под присягой в Венском суде говорил, что весной 2014 года, когда Порошенко еще не был президентом, они встречались. Лояльное отношение Порошенко к ним и деятельности "Интера" может быть следствием договоренностей, заключенных именно тогда."Интер" может не критиковать открыто президента. Но это не значит, что он не дискредитирует институт государства в глазах украинцев. В администрации Петра Алексеевича не понимают, что, закрывая глаза на существование таких каналов, вредят себе. Разрушают имидж власти и государственных органов в глазах граждан. У украинскй верхушки нет политической воли, чтобы просто забрать лицензию у пророссийских каналов", - отмечает Михаил Басараб.

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По словам эксперта, бездействие демонстрирует еще и Служба безопасности.

"Работа телеканала "Интер" находится не столько в компетенции Нацсовета по телевидению, сколько в СБУ. Она бы давно должна была заняться пророссийскими средствами массовой информации", - добавил он.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала телеканал "Интер" на 4 млн грн. Но продолжил ему лицензию. Руководство канала не согласно с решение и будет судиться.

На концерте к 9 мая на "Интере" ведущий говорил, что украинцы не могут "позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников". Нацсовет назначил каналу внеплановую проверку.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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