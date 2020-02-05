Интернет в Украине станет быстрее

Гончарук взялся улучшать Интернет. Фото: Pexels

Летом этого года в Украине должно существенно расшириться покрытие интернетом небольших населенных пунктов.

"Для этого мы вместе с мобильными операторами и регулятором договорились о возможности использования нового диапазона частот. Это даст нам возможность уже летом существенно улучшить качество связи на малозаселенных территориях", – во время совещания у президента пообещал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба ОП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гончарук обещает сниженные суммы в платежках за тепло

Сообщалось, что важным маркером работы нынешнего Кабмина стало принятие представителями руководства ЕС быстрого темпа реформ правительства.