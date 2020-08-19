Институт когнитивного моделирования благодаря Facebook проинформировал 15 млн украинцев об опасности Covid-19

Институт использует социальные сети для информирования населения Украины по вопросам здоровья с самого начала пандемии. Фото: Facebook

Институт когнитивного моделирования (ИКМ), который осуществляет коммуникационное сопровождение Министерства здравоохранения, объявил о предоставлении критически важной информации о пандемии Covid-19 более 15 миллионам людей в Украине благодаря сети Facebook.

Институт использует социальные сети для информирования населения Украины по вопросам здоровья с самого начала пандемии. Виктор Березенко, основатель ИКМ, подчеркнул огромный масштаб кампании "Общий охват разработанных нами информационных кампаний для Минздрава Украины составляет более 15 миллионов пользователей сети Facebook. Учитывая важность и специфику проекту, мы смогли достичь невероятных результатов".

Сеть Facebook, предоставляет бесплатную рекламу платформы для обеспечения достаточного охвата аудитории, а также ее оперативную поддержку, подчеркивает важность донесения людям правдивой информации во время пандемии.

"Мы убеждены, что предоставление людям достоверной и авторитетной информации о вирусе является критически важным для ограничения негативного воздействия пандемии. Поэтому мы поддерживаем работу глобального сообщества, связанную с охраной здоровья, для безопасности и информированности людей во время коронавирусной кризиса. Мы рады, что смогли помочь Украине в это непростое время ", - сказал Оскар Бращински, менеджер социальной сети Facebook по работе с правительствами и политикой в ​​Центральной и Восточной Европе.

Институт использует социальные сети для информирования населения Украины по вопросам здоровья с самого начала пандемии. Фото: Facebook

Светлана Павелецкая, СЕО ИКМ, также поблагодарила сети Facebook за помощь в распространении важных сообщений среди украинском: "Мы благодарны нашим партнерам из Facebook за поддержку, особенно в начале пандемии. Тот факт, что нам удалось избежать тотальной паники и донести до людей уместную информацию, - это наш общий успех ".