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пятница, 12 февраля 2021 09:09

Instagram будет удалять аккаунты за нарушение правил переписки

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Instagram будет удалять аккаунты за нарушение правил переписки
Блокировка будет вводиться на основании жалоб пользователей, подвергшихся оскорблениям. Фото: pixabay.com

Социальная сеть Instagram будет удалять аккаунты пользователей, которые разжигают вражду по признакам расовой или религиозной принадлежности в личных сообщениях.

Модерация подобных высказываний, которая ранее касалась страниц пользователей, распространяется и на личную переписку, заявили в компании.

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"Мы ужесточаем меры в личных сообщениях. Ранее в случае жалоб на оскорбительное содержание личных сообщений мы блокировали возможность их отправки на определенное время. Теперь, если подобные действия будут продолжаться, мы блокируем аккаунт. Мы также заблокируем новые аккаунты, которые пользователь создаст, чтобы обойти ограничения", - говорится в заявлении.

Просматривать тем или иным образом сообщения не планируют. Блокировка будет вводиться на основании жалоб пользователей, подвергшихся оскорблениям.

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Вскоре в приложении Instagram может появиться новая функция. Речь идет о прототипе историй с вертикальной прокруткой. Таким образом сервис может начать конкурировать с TikTok.

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