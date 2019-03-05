Информацию Bihus.info слил не Матиос - Игорь Гладковський

Игорь Гладковський уверяет, что Матиос не предоставлял информацию Bihus.info. Фото: Рatrioty

Группа заинтересованных лиц распространяет в интернете ложную информацию о том, что источником слива "фейкового компромата", который показали в эфире программы "Наши деньги", был главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Об этом сообщил один из фигурантов программы Bihus.info Игорь Гладковський на своей странице в Facebook.

"Я вас уверяю, что это очередная ложь [о Матиосе как источнике слива - ред.] От заказчиков так называемого "журналистского расследования", которое на самом деле никто не проводил", - написал Гладковський-младший.

Он также сообщил, что в следующем выпуске своего видеоблога "Ваши деньги" расскажет правду и назовет "имена настоящих авторов и исполнителей фейка от Вihus.info".

Напомним, ранее Игорь Гладковський на своей Facebook-странице сообщил о визите на телеканал "Прямой": "Сегодня впервые был в прямом эфире на телеканале, хотя и никогда не хотел быть телезвездой ... Рассказал свое видение этой истории и анонсировал новые выпуски "Ваших денег" .

В эфире телеканала "Прямой" Игорь Гладковський заявил, что не было никакого трехлетнего журналистского расследования.

"Это все ложь, эта информация была полностью скомпилирована. Она была заказана и продана определенным олигархом для того, чтобы строить риторику для одного из кандидатов в президентской гонке ", - заявил Гладковський.