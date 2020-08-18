Инфекционист без купюр рассказал о вспышке коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 243
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 90
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 945
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 882
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 252
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 495
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2700
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2394
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Фото
Все фото
3
5
3
3
3
Украинцы стали победителями Лондонского конкурса уличной фотографии
Украинцы стали победителями Лондонского конкурса уличной фотографии
Семеро друзей путешествовали по Днестру на самодельном плоту
Семеро друзей путешествовали по Днестру на самодельном плоту
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Кузьме Скрябину посвятили мурал
Кузьме Скрябину посвятили мурал
Эксперимент по делу прослушки журналиста &quot;Схем&quot;: вместо спецтехники применили дрель
Эксперимент по делу прослушки журналиста "Схем": вместо спецтехники применили дрель
Видео
Все видео
Революционным путем ничего путного не выйдет, кроме СССР" - Добкин публично поддержал действия Лукашенко в Беларуси
Революционным путем ничего путного не выйдет, кроме СССР" - Добкин публично поддержал действия Лукашенко в Беларуси
Почти 2000 новых больных, 28 умерших. Украина установила рекорд по коронавируса
Почти 2000 новых больных, 28 умерших. Украина установила рекорд по коронавируса
Преображение Господнее: как правильно провести день
Преображение Господнее: как правильно провести день
"Он просит, чтобы вы не сидели" - Тихановская обратилась к белорусам в день рождения своего мужа
"Он просит, чтобы вы не сидели" - Тихановская обратилась к белорусам в день рождения своего мужа
Сколько людей заразились коронавирусом за последние сутки
Сколько людей заразились коронавирусом за последние сутки
Интервью
1/5
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 945
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1386
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1791
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1809
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
19 августа 2020
Просмотров: 162
Подарунки з того світу
У тьоті Лесі, матері мого хрещеного, торік почала прогресувати хвороба Альцгеймера. Бувало, сидимо за столом, вона дивиться на сина й каже: "Аню, хто ...
среда, 19 августа 2020 18:47

Инфекционист без купюр рассказал о вспышке коронавируса

  Комментировать
Инфекционист без купюр рассказал о вспышке коронавируса
Врач инфекционист, детский иммунолог Федор Лапий рассказал о причинах и последствиях всплеска Covid-19 в Украине. Фото: facebook.com/Федір Лапий

Заболеваемость Covid-19 в Украине постоянно растет несколько недель подряд. Все больше регионов из зеленой зоны попадают в желтую, оранжевую и красную. В частности, с понедельника в Киеве объявили об усилении карантинных ограничений.

Ситуацию с всплеском заболеваемости, которую называют "второй волной", прокомментировал Gazeta.ua врач-инфекционист, детский иммунолог Федор Лапий.

"Не могу сказать, что это стоит называть" вторая волна "- это довольно нечеткое понятие", - считает Федор Иванович.

Но почему растет количество больных?

- С одной стороны, увеличилось количество лабораторных исследований. Но я бы не настолько на это возлагал "вину" за рост количества зарегистрированных случаев. Сейчас пора отпусков и люди больше контактируют между собой. Вроде бы лето - этото хорошо. Больше времени проводим на открытом пространстве. Но июль-август - массово люди едут на отдых. Не беда, если они едут "в далекие горы на широкие долины". Беда, когда едут в Одессу, в Залив, в Бердянск.

Там сейчас большой наплыв туристов. Неделю назад я вернулся из Бердянска, имел возможность наблюдать. На пляже людей относительно немного. Достаточно места, чтобы не пересекаться с другими. А вот вечерний променад - кафе, рестораны, никто не контролирует. Не соблюдают дистанцию, тесно контактируют между собой. А потом едут домой. Это способствует как передаче инфекции, так и развозке. Плюс общественный транспорт - поезда, автобусы. Больше контактов - больше возможность передать вирус.

Если количество больных будет расти, то есть риск, что будем снова закрыты на строгий карантин?

- Вероятнее всего, Украину ждет закрытие определенных зон в соответствии с адаптивным карантином. Не могу сказать, будет ли осенью повторение ситуации, которую мы имели весной. Но вполне вероятно, что количество красных зон будет расти. Соответственно, у них санкции будут более жесткими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВОЗ призывает отказаться от карантина

Целесообразно ли в зеленых зонах отменять, например, масочный режим или уменьшать социальную дистанцию?

- Про ношение или не ношение масок - конечно, на открытом воздухе мы не должны этого делать. Но если мы говорим о контактах между людьми в общественных местах, стоило бы придерживаться масочного режима. Потому что сегодня это зеленая зона, а завтра она может получить другой цвет. Людям следует соблюдать правила безопасности инфекционного контроля в период инфекционных вспышек. Я бы не советовал расслабляться относительно чистых рук, дистанции, ношения масок в общественных местах и ​​там, где есть риски близко контактировать с другими людьми.

Когда ожидается критический момент по цифрам?

- Думаю, что в октябре-ноябре.

Когда пойдет спад заболеваемости?

- По мере того, как будет расти количество больных, у каждого будут уже знакомые, которые заболели и тяжело переносили Covid-19. Это мобилизирует население для выполнения рекомендаций, касающихся инфекционного контроля. Это известный факт.

Поскольку многие украинцы скептически относятся к Covid-19. Пока сами не встретят и не поймут, что это серьезная инфекция. Кого-то пронесет - это как перебежать дорогу на красный свет. Кто-то попадет в больницу, кто-то будет находиться на искусственной вентиляции легких. Но количество больных, которое будет расти, поспособствует мобилизации населения в плане соблюдения правил инфекционного контроля.

Киев попал в желтую зону и вроде бы усилил карантин. Но по факту никаких новых ограничений не ввели - штраф за неношение масок, документы при себе - это все было и раньше. Как следует усилить карантин, чтобы реально снизить заболеваемость?

- Три основных шага никто не отменял - дистанция, маски, чистые руки. Но не Минздрав и не главный санитарный врач должны осуществлять контроль за выполнением этих рекомендаций.

Если говорить о роли исполнительных органов власти, то на них возложена эта функция. Наказывать владельцев, например, ресторанов и кафе, следить за выполнением этих рекомендаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Райцентр из красной зоны отказывается усиливать карантин

Централизованными могут быть только рекомендации, наставления. Приниматься решения для выполнения на государственном уровне - как было весной, когда речь шла о сообщении между городами. Также центральные органы власти занимаются вопросами анализа ситуации. Но они не могут приезжать из Киева в тот же Бердянск и контролировать рестораны или кафе. Для этого есть мэр, местные власти и сотрудники Министерства внутренних дел.

Однако это не снимает ответственности с граждан. Они должны носить маску, соблюдать дистанцию. Власть должна заботиться о возможности соблюдения рекомендаций. Чтобы не было скопления людей в общественном транспорте - нужно выпускать больше единиц на маршруты. Нет возможности увеличить, тогда следует на уровне города принимать решения относительно графика работы предприятий. Кто-то с 8, кто-то с 10. Мало рекомендовать изменить график - его надо координировать с теми же работодателями.

Можно ли полностью доверять результатам тестов на Covid-19?

- Тесты имеют такую ​​характеристику, как чувствительность и специфичность. Чувствительность - это вероятность обнаружить инфекцию. Она может колебаться в зависимости от дня болезни, теста, откуда берутся материалы, как хранятся образцы материалов для тестирования. Чувствительность может быть 60-70-80-90 процентов.

Если говорить о специфичности, когда получили положительный результат, но при низкой специфичности то, что обнаружили, скорее всего - "не оно". То есть мы говорим, что положительный результат плюс высокая специфичность - это и есть подтверждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине значительно возросло количество госпитализированных с коронавирусом

Лабораторные тесты, конечно, имеют свою погрешность. Они имеют вспомогательное значение и когда речь идет о статистике. Мы говорим о разных степенях достоверности установления диагноза. Есть ли лабораторное подтверждение? Или это связанный случай с лабораторным подтверждением.

Например, есть в семье лабораторно подтвержденный больной с Covid-19. Есть контактный с ним, который развивает клинику, подобную тому, кто имеет подтвержденный случай, но у него результаты лабораторного обследования отрицательные. Это, в принципе, может быть Covid-19. Это, скорее всего, он и есть. Но лабораторно подтвердить это не удалось - по тем или иным причинам.

Положительный результат теста больше подтверждает. Отрицательный результат - не исключает. Но когда есть связь с другим человеком, который имеет лабораторное подтверждение - этот случай пойдет в статистику, но с пометкой, что это вероятный диагноз - то есть, лабораторно не подтвержденный.

За сутки 18 августа в Украине обнаружили 1967 новых больных коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали 15, 14 и 13 августа - 1847, 1732 и 1592 соответственно. А также 8 августа - 1489.

Всего с начала эпидемии, по состоянию на утро 19 августа, имеем 96 403 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19. Из них 2144 - летальные. 28 пациентов умерли за последние сутки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Инфекционист без купюр рассказал о вспышке коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Преображение Господнее: как правильно провести день

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 54254
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 42346
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 9801
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
3
 Просмотров: 9369
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 8010
Общество
От нас ушел великий украинец - Зеленский отреагировал на смерть Патона
От нас ушел великий украинец - Зеленский отреагировал на смерть Патона Просмотров: 72
Умер Борис Патон
Умер Борис Патон Просмотров: 270
Притула заявил о выходе из "Варьяты-шоу" и завершении карьеры актера
Притула заявил о выходе из "Варьяты-шоу" и завершении карьеры актера Просмотров: 261
Украинцы стали победителями Лондонского конкурса уличной фотографии
Украинцы стали победителями Лондонского конкурса уличной фотографии
3
 Просмотров: 180
Голливудскую звезду похоронят в украинском селе
Голливудскую звезду похоронят в украинском селе Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
4
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
2
"Шахтёр" позорно проиграл полуфинальный матч Лиги Европы
2
СБУ никак не причастна к "вагнеровцам" - глава украинской разведки
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Голосов: 52763
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua