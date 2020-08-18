Инфекционист без купюр рассказал о вспышке коронавируса

Врач инфекционист, детский иммунолог Федор Лапий рассказал о причинах и последствиях всплеска Covid-19 в Украине. Фото: facebook.com/Федір Лапий

Заболеваемость Covid-19 в Украине постоянно растет несколько недель подряд. Все больше регионов из зеленой зоны попадают в желтую, оранжевую и красную. В частности, с понедельника в Киеве объявили об усилении карантинных ограничений.

Ситуацию с всплеском заболеваемости, которую называют "второй волной", прокомментировал Gazeta.ua врач-инфекционист, детский иммунолог Федор Лапий.

"Не могу сказать, что это стоит называть" вторая волна "- это довольно нечеткое понятие", - считает Федор Иванович.

Но почему растет количество больных?

- С одной стороны, увеличилось количество лабораторных исследований. Но я бы не настолько на это возлагал "вину" за рост количества зарегистрированных случаев. Сейчас пора отпусков и люди больше контактируют между собой. Вроде бы лето - этото хорошо. Больше времени проводим на открытом пространстве. Но июль-август - массово люди едут на отдых. Не беда, если они едут "в далекие горы на широкие долины". Беда, когда едут в Одессу, в Залив, в Бердянск.

Там сейчас большой наплыв туристов. Неделю назад я вернулся из Бердянска, имел возможность наблюдать. На пляже людей относительно немного. Достаточно места, чтобы не пересекаться с другими. А вот вечерний променад - кафе, рестораны, никто не контролирует. Не соблюдают дистанцию, тесно контактируют между собой. А потом едут домой. Это способствует как передаче инфекции, так и развозке. Плюс общественный транспорт - поезда, автобусы. Больше контактов - больше возможность передать вирус.

Если количество больных будет расти, то есть риск, что будем снова закрыты на строгий карантин?

- Вероятнее всего, Украину ждет закрытие определенных зон в соответствии с адаптивным карантином. Не могу сказать, будет ли осенью повторение ситуации, которую мы имели весной. Но вполне вероятно, что количество красных зон будет расти. Соответственно, у них санкции будут более жесткими.

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Целесообразно ли в зеленых зонах отменять, например, масочный режим или уменьшать социальную дистанцию?

- Про ношение или не ношение масок - конечно, на открытом воздухе мы не должны этого делать. Но если мы говорим о контактах между людьми в общественных местах, стоило бы придерживаться масочного режима. Потому что сегодня это зеленая зона, а завтра она может получить другой цвет. Людям следует соблюдать правила безопасности инфекционного контроля в период инфекционных вспышек. Я бы не советовал расслабляться относительно чистых рук, дистанции, ношения масок в общественных местах и ​​там, где есть риски близко контактировать с другими людьми.

Когда ожидается критический момент по цифрам?

- Думаю, что в октябре-ноябре.

Когда пойдет спад заболеваемости?

- По мере того, как будет расти количество больных, у каждого будут уже знакомые, которые заболели и тяжело переносили Covid-19. Это мобилизирует население для выполнения рекомендаций, касающихся инфекционного контроля. Это известный факт.

Поскольку многие украинцы скептически относятся к Covid-19. Пока сами не встретят и не поймут, что это серьезная инфекция. Кого-то пронесет - это как перебежать дорогу на красный свет. Кто-то попадет в больницу, кто-то будет находиться на искусственной вентиляции легких. Но количество больных, которое будет расти, поспособствует мобилизации населения в плане соблюдения правил инфекционного контроля.

Киев попал в желтую зону и вроде бы усилил карантин. Но по факту никаких новых ограничений не ввели - штраф за неношение масок, документы при себе - это все было и раньше. Как следует усилить карантин, чтобы реально снизить заболеваемость?

- Три основных шага никто не отменял - дистанция, маски, чистые руки. Но не Минздрав и не главный санитарный врач должны осуществлять контроль за выполнением этих рекомендаций.

Если говорить о роли исполнительных органов власти, то на них возложена эта функция. Наказывать владельцев, например, ресторанов и кафе, следить за выполнением этих рекомендаций.

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Централизованными могут быть только рекомендации, наставления. Приниматься решения для выполнения на государственном уровне - как было весной, когда речь шла о сообщении между городами. Также центральные органы власти занимаются вопросами анализа ситуации. Но они не могут приезжать из Киева в тот же Бердянск и контролировать рестораны или кафе. Для этого есть мэр, местные власти и сотрудники Министерства внутренних дел.

Однако это не снимает ответственности с граждан. Они должны носить маску, соблюдать дистанцию. Власть должна заботиться о возможности соблюдения рекомендаций. Чтобы не было скопления людей в общественном транспорте - нужно выпускать больше единиц на маршруты. Нет возможности увеличить, тогда следует на уровне города принимать решения относительно графика работы предприятий. Кто-то с 8, кто-то с 10. Мало рекомендовать изменить график - его надо координировать с теми же работодателями.

Можно ли полностью доверять результатам тестов на Covid-19?

- Тесты имеют такую ​​характеристику, как чувствительность и специфичность. Чувствительность - это вероятность обнаружить инфекцию. Она может колебаться в зависимости от дня болезни, теста, откуда берутся материалы, как хранятся образцы материалов для тестирования. Чувствительность может быть 60-70-80-90 процентов.

Если говорить о специфичности, когда получили положительный результат, но при низкой специфичности то, что обнаружили, скорее всего - "не оно". То есть мы говорим, что положительный результат плюс высокая специфичность - это и есть подтверждение.

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Лабораторные тесты, конечно, имеют свою погрешность. Они имеют вспомогательное значение и когда речь идет о статистике. Мы говорим о разных степенях достоверности установления диагноза. Есть ли лабораторное подтверждение? Или это связанный случай с лабораторным подтверждением.

Например, есть в семье лабораторно подтвержденный больной с Covid-19. Есть контактный с ним, который развивает клинику, подобную тому, кто имеет подтвержденный случай, но у него результаты лабораторного обследования отрицательные. Это, в принципе, может быть Covid-19. Это, скорее всего, он и есть. Но лабораторно подтвердить это не удалось - по тем или иным причинам.

Положительный результат теста больше подтверждает. Отрицательный результат - не исключает. Но когда есть связь с другим человеком, который имеет лабораторное подтверждение - этот случай пойдет в статистику, но с пометкой, что это вероятный диагноз - то есть, лабораторно не подтвержденный.

За сутки 18 августа в Украине обнаружили 1967 новых больных коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали 15, 14 и 13 августа - 1847, 1732 и 1592 соответственно. А также 8 августа - 1489. Всего с начала эпидемии, по состоянию на утро 19 августа, имеем 96 403 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19. Из них 2144 - летальные. 28 пациентов умерли за последние сутки.