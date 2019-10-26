Импортируя электроэнергию из РФ, власть сдает Украину — Климпуш-Цинцадзе

Климпуш-Цинцадзе утверждает, что "поправка Геруса" ставит под угрозу энергобезопасность и евроинтеграцию Украины.

Импорт электроэнергии из России, который начался из-за "поправки Геруса", ставит под угрозу энергобезопасность и евроинтеграцию Украины.

Действуя в частных интересах олигарха Коломойского, власть сдает интересы Украины, заявила председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Delo.ua.

Она напомнила, что Россия неоднократно использовала энергетику, и газовую энергетику, в частности, как оружие против Украины, как инструмент давления и шантажа. Восстановив импорт электроэнергии, мы снова дали ей возможность использовать это оружие.

"Открыв эту лазейку для закупки электроэнергии, мы сегодня себя делаем более уязвимыми к очередному российскому влиянию. Более того, когда вам говорят, что можно закупать ту же электроэнергию из Беларуси, — это так же манипуляция. Потому что Беларусь сегодня является энергодефицитной страной. Ей нечего продавать. Она может продавать электроэнергию чисто российскую", — сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, аргументы, что якобы за счет импорта электроэнергия для потребителей станет дешевле, это тоже манипуляция. Электричество из РФ поставляется на предприятия конкретного олигарха, который нуждается в дешевой электроэнергии, чтобы увеличить собственный доход.

"Когда вам говорят, что это означает, что цены уменьшатся, опять-таки — это манипуляции. По этим дешевым ценам закупается электроэнергия для конкретных предприятий одного конкретного олигарха, который на ферросплавных заводах сегодня. Один его ферросплавный завод использует энергии больше, чем Тернопольская и Ивано-Франковская области вместе. Второй ферросплавный завод использует столько энергии, сколько половина Запорожской области. Очевидно, он заинтересован в том, чтобы увеличить свои доходы. И за счет нашей с вами уязвимости к давлению России-агрессора у нас кто-то пытается заработать", — утверждает Климпуш-Цинцадзе.

Депутат отметила, что импорт электроэнергии угрожает евроинтеграции Украины, ведь мы обязались отключиться от энергосистемы России-Беларуси в 2022 году, но сейчас процесс подготовки к этому фактически остановлен.

"Очевидно, что Энергетическое сообщество и Европейский Союз сразу нам выставляют претензию: вы говорили, вы хотите интегрироваться. Так как вы хотите интегрироваться, для того, чтобы синхронизировать вашу энергетическую систему и энергетические системы Европейского Союза. Вам просто необходимо в изолированном режиме прожить, как свой рынок, украинский рынок, прожить определенный период времени, когда вы докажете, что вы способны, и мы можем делать эти перетоки, которые нужны для того, чтобы мы вам могли подставить плечо, когда вам нужна электроэнергия, а вы нам могли подставить плечо, когда нам нужна электроэнергия. Мы сейчас подрываем наши перспективы интеграции в Европейский Союз", — пояснила Климпуш-Цинцадзе.

По ее мнению, все это свидетельствует, что власть постепенно сдает интересы Украины врагу.

"Это означает, что власть начала идти на уступки Российской Федерации. Это означает, что только о "формуле Штайнмайера", не только об ослаблении санкций против РФ, уже сегодня речь идет такими лазейками, а речь идет о том, что власть хочет каким-то образом сдавать постепенно в различных секторах Украину нашему врагу", — резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинскими потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВтч до 4,5 млн кВтч в сутки. Ранее Климпуш-Цинцадзе заявляла, что торговля со страной-агрессором для обогащения отдельных олигархов недопустима.