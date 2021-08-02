Именины 3 августа: какие три имени отмечают сегодня День ангела

3 августа именины отмечают Иван, Анна и Федор. Поздравьте близких и друзей с днем ​​ангела.

Gazeta.ua предлагает узнать значение и происхождение имен.

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Имя Иван еврейское. Сейчас его можно встретить среди болгарских, македонских, российских, сербских, украинских, хорватских и других народов. Значение имени Иван трактуется как "Да смилуется Яхве (Бог)". В некоторых странах имя звучит как Айван или Эван.

Имя Анна на иврите звучит "Ханна", а толкуется как "поцелованая Богом". Анна это первое имя, которое появилось в библейском писании. Своими корнями оно уходит в древнееврейские цивилизации. В мужском варианте имя звучит как Ханан.

Имя Федор в славянскую культуру принесли древние греки. В их языке существовало слово "Феодосиос". Это двоскладне имя, дословно переводится как "бог", соединенное с "даром". В разных странах можно услышать и другие варианты произношения имени Федор, например, Теодор, Тодор, Тюдор.

Поздравления для именинников

Тебе желаю море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!

***

Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!

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Здоровья крепкого желаю

И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,

Тебя хранит твой ангелок!

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Прими мои самые искренние поздравления с днем ангела! В твой праздничный день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы тебя окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. И чтобы тебя всегда охранял от беды твой ангел!

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Поздравляю с днем ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные люди. Желаю крепкого здоровья и массу поводов для радости! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным.

Фото: pruvitannja.com.ua

3 августа наши предки ладили закромы, готовили в кладовых места для зерна. В честь святого Онуфрия Молчаливого пытались все делать молча. Ни одного лишнего слова не произносилось, а если уж и надо было что-то сказать, пытались обойтись одним-двумя словами, не больше.