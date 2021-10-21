Именины 22 октября - у кого сегодня особенный день

В народе святого называли Иаков Дровопилец. Фото: pixabay.com

Православная церковь 12 октября чтит память Иакова Алфеева. Он является одним из 12 апостолов и братом апостола Матфея.

День Ангела сегодня отмечают Максим, Петр и Константин.

Имя Максим означает "величайший". Он любит общение с женщинами и часто до брака имеет богатый опыт в отношениях. Максимы могут быть умелыми строителями, кузнецами, фотокорреспондентами, учителями и политиками. Они открыты, дружелюбны и мужественные. Часто ошибаются в людях, ведь видят в них только хорошее.

Петр с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и других творческих занятий. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Имеет хорошие аналитические способности, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь имеют много требований. В частности, ценят верность и преданность.

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В основе имени Константин латинский корень, означающий "стойкий", "постоянный". Эти мужчины трудно находят общий язык с людьми. Имеют немного друзей, но тех, в ком уверены. К работе Константин относится добросовестно и ответственно. Он легко увлекается яркими женщинами. Однако так же быстро разочаровывается в них.

Поздравления для именинников:

С Днём Ангела тебя я поздравляю,

Желаю тебе всяких земных благ,

И чтобы Ангел летел не отставая,

Чтоб охранял и было только так!

Ведь это он нас от всего спасает,

И бережёт нас для своих родных,

Лишь только он дорогу твою знает,

Лишь только он, святейший, из святых!

***

Пускай День Ангела удачу

Тебе сегодня принесет,

Жизнь станет радостней и ярче

И непременно повезет!

***

Теплом души согрет прекрасный день.

Его тепло передается нам.

Пусть на твои глаза не ляжет тень,

Пусть радость будет счет вести годам.

И в этот день сказать еще хочу,

Что ты – мой лучший и надежный друг.

А ангелу поставлю я свечу,

Чтоб вы не разорвали своих рук.

Чтоб он тебя всегда оберегал,

Хранил тебя в небесной тишине,

Крылом своим пернатым укрывал,

А мы тебе поможем на земле.

***

Время каравая, время светлых поздравлений, время, когда твой Ангел подлетает к тебе и крепко-крепко обнимает в честь этого особенного дня. Пусть он будет рядом, сегодня, завтра и всегда! Поздравляю тебя!

***

Именин в году твоих не мало, но я то знаю, сегодня точно твой день! Ангел рядом, он улыбается и обещает всегда быть с тобой. Не переставай в него верить и пусть молитва к нему сделает мир вокруг светлей!

На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.