Именины 15 сентября: сегодня день ангела отмечают 17 имен

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День ангела 15 сентября празднуют Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор.

День ангела - это чествования святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют днем именинами.

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Gazeta.ua предлагает выбрать поздравление для именинников.

В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником. Мы хотим пожелать тебе, чтобы твой самый лучший друг приходил к тебе как можно реже, поскольку друзья, как известно, познаются в беде. Так вот, мы желаем тебе как можно меньше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!

***

В этот день ты справляешь не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый и пернатый. Ну, а тебе, я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от любого ненастья своим крылом!

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его за тебя краснеть!

***

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

15 сентября по народному календарю день Маманта-Овчинников. Этот день считался несчастливым, поэтому крестьяне пытались сегодня даже не выгонять скот со двора. Маманта-Овчинников называли покровителем коз и овец. В это время опадали листья с черемухи, женщины и дети отправлялись в лес на сбор клюквы. Важно, чтобы в этот день на столе были блюда, приготовленные из козьего молока - сыр, брынза и тому подобное.