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среда, 15 сентября 2021 03:05

Именины 15 сентября: сегодня день ангела отмечают 17 имен

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Именины 15 сентября: сегодня день ангела отмечают 17 имен
Фото: pinterest.ru

День ангела 15 сентября празднуют Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор.

День ангела - это чествования святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют днем именинами.

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Gazeta.ua предлагает выбрать поздравление для именинников.

В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником. Мы хотим пожелать тебе, чтобы твой самый лучший друг приходил к тебе как можно реже, поскольку друзья, как известно, познаются в беде. Так вот, мы желаем тебе как можно меньше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!

***

В этот день ты справляешь не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый и пернатый. Ну, а тебе, я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от любого ненастья своим крылом!

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его за тебя краснеть!

***

Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!

***

В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пусть друзья не забывают,
Пусть радость,счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!

15 сентября по народному календарю день Маманта-Овчинников. Этот день считался несчастливым, поэтому крестьяне пытались сегодня даже не выгонять скот со двора.

Маманта-Овчинников называли покровителем коз и овец. В это время опадали листья с черемухи, женщины и дети отправлялись в лес на сбор клюквы. Важно, чтобы в этот день на столе были блюда, приготовленные из козьего молока - сыр, брынза и тому подобное.

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