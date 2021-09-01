Именинники 2 сентября: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка

День ангела отмечают Виктор, Александр, Владимир, Иван, Максим, Николай, Степан, Федор и Тимофей. Фото: pixabay.com

2 сентября день ангела отмечают Виктор, Александр, Владимир, Иван, Максим, Николай, Степан, Федор и Тимофей. Поздравьте близких и друзей с праздником.

Gazeta.ua предлагает выбрать поздравление для именинников.

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Не важно какое сегодня небо — голубое или хмурое, дождливое или солнечное, главное, что оттуда тебе машет твой Ангел и поздравляет тебя с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой!

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Время каравая, время светлых поздравлений, время, когда твой Ангел подлетает к тебе и крепко-крепко обнимает в честь этого особенного дня. Пусть он будет рядом, сегодня, завтра и всегда! Поздравляю тебя!

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Доброму Ангелу венец, а Вам крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!

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Именин в году твоих не мало, но я то знаю, сегодня точно твой день! Ангел рядом, он улыбается и обещает всегда быть с тобой. Не переставай в него верить и пусть молитва к нему сделает мир вокруг светлей!

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Летит по небу Ангел белокрылый,

Летит и нежно касается души,

Сегодня праздник ты празднуешь красивый,

И в честь него прочти эти стихи.

Тебе дарю я эти пожелания,

Пусть Ангел рядом будет навсегда,

В минуты счастья, печали и отчаяния,

В любой момент, чтоб с самого утра

С тобой вставал и всюду ходил следом,

И помогал на жизненном пути,

Пусть освещает жизнь он белым светлом,

И помогает исполнять мечты!

***

На твои дорогие именины,

Не смогла испечь я каравай,

Но подготовила слова и не простые,

От души они ты так и знай.

Я желаю тебе любви и счастья,

В этот светлый праздник именин,

Чтобы мимо все беды и напасти,

И пусть Ангел крылышком своим

Бережёт, от злого закрывает,

И подчас укажет верный путь.

С Днём Ангела, он рядом, он летает,

Он твой защитник и в этом его суть!

***

Знаю, у каждого человека в мире

Есть покровитель небесный дорогой.

И нет сомнений в его особой силе,

Он всегда и всюду за тобой.

И сегодня праздник его светлый,

Одно имя у вас с ним на двоих.

Позволь поздравить в этот день заветный,

А желаю, чтобы каждый миг

Он был рядом и знаю, так и будет,

Без него на свете не прожить,

Ангелы всегда помогут людям,

Ты помолись ему и счастью точно быть!

***

Обращаюсь к Вам со светлым поздравлением,

День сегодня явно не простой,

Ваше имя тому будет в подтверждение,

Ангел Ваш летает над землёй.

И ликует от радости и счастья,

Потому что его сегодня день.

Я Вам желаю жизни без ненастья,

Любви близких, внимая друзей.

Но ни что ведь точно не сравнится,

С оберегом, что послан нам с небес,

Пусть он поможет всем желаньям сбыться,

И пусть дарует он Вам множество чудес!

По народному календарю сегодня День Самуила. Он считался покровителем мужчин. Поэтому 2 сентября хозяйки пытались приготовить много вкусных блюд и всячески угодить мужу.