Именинники 2 сентября: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка

2 сентября день ангела отмечают Виктор, Александр, Владимир, Иван, Максим, Николай, Степан, Федор и Тимофей. Поздравьте близких и друзей с праздником.
Gazeta.ua предлагает выбрать поздравление для именинников.
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Не важно какое сегодня небо — голубое или хмурое, дождливое или солнечное, главное, что оттуда тебе машет твой Ангел и поздравляет тебя с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой!
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Время каравая, время светлых поздравлений, время, когда твой Ангел подлетает к тебе и крепко-крепко обнимает в честь этого особенного дня. Пусть он будет рядом, сегодня, завтра и всегда! Поздравляю тебя!
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Доброму Ангелу венец, а Вам крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!
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Именин в году твоих не мало, но я то знаю, сегодня точно твой день! Ангел рядом, он улыбается и обещает всегда быть с тобой. Не переставай в него верить и пусть молитва к нему сделает мир вокруг светлей!
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Летит по небу Ангел белокрылый,
Летит и нежно касается души,
Сегодня праздник ты празднуешь красивый,
И в честь него прочти эти стихи.
Тебе дарю я эти пожелания,
Пусть Ангел рядом будет навсегда,
В минуты счастья, печали и отчаяния,
В любой момент, чтоб с самого утра
С тобой вставал и всюду ходил следом,
И помогал на жизненном пути,
Пусть освещает жизнь он белым светлом,
И помогает исполнять мечты!
***
На твои дорогие именины,
Не смогла испечь я каравай,
Но подготовила слова и не простые,
От души они ты так и знай.
Я желаю тебе любви и счастья,
В этот светлый праздник именин,
Чтобы мимо все беды и напасти,
И пусть Ангел крылышком своим
Бережёт, от злого закрывает,
И подчас укажет верный путь.
С Днём Ангела, он рядом, он летает,
Он твой защитник и в этом его суть!
***
Знаю, у каждого человека в мире
Есть покровитель небесный дорогой.
И нет сомнений в его особой силе,
Он всегда и всюду за тобой.
И сегодня праздник его светлый,
Одно имя у вас с ним на двоих.
Позволь поздравить в этот день заветный,
А желаю, чтобы каждый миг
Он был рядом и знаю, так и будет,
Без него на свете не прожить,
Ангелы всегда помогут людям,
Ты помолись ему и счастью точно быть!
***
Обращаюсь к Вам со светлым поздравлением,
День сегодня явно не простой,
Ваше имя тому будет в подтверждение,
Ангел Ваш летает над землёй.
И ликует от радости и счастья,
Потому что его сегодня день.
Я Вам желаю жизни без ненастья,
Любви близких, внимая друзей.
Но ни что ведь точно не сравнится,
С оберегом, что послан нам с небес,
Пусть он поможет всем желаньям сбыться,
И пусть дарует он Вам множество чудес!
По народному календарю сегодня День Самуила. Он считался покровителем мужчин. Поэтому 2 сентября хозяйки пытались приготовить много вкусных блюд и всячески угодить мужу.
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