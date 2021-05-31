Именинники 1 июня: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка

Сегодня День Ангела отмечают Анастасия, Дмитрий и Иван. Фото: pixabay.com

1 июня именины празднуют Анастасия, Иван и Дмитрий. Не забудьте поздравить их с Днем Ангела.

Gazeta.ua предлагает узнать происхождение и значение имен.

Имя Анастасия может иметь православное, католическое, древнерусское или греческое происхождение. Не так часто, но встречается и синонимично мужское имя - Анастасий.

Имя Анастасия в переводе с греческого означает "воскресения", "ожила" или "новорожденная". У православных святцах есть день именин Анастасии. Церковь чтит память святой великомученицы Анастасии. По одной из легенд именно она облегчала страдания узников-христиан. Поэтому Анастасию считают покровительницей заключенных и беременных. Есть еще одна почитаемая святая Анастасия (Старшая). К ней обращаются с молитвами о сохранности, безопасности скота.

Поздравления для Анастасии

Настю нашу поздравляем,

Жить красиво ей желаем,

Быть всегда на позитиве,

Жизнерадостной, шутливой.

Пожелаем много смеха

И во всем всегда успеха,

Быть красивой, как цветок,

Жить без слез и без тревог.

Имя Дмитрий растолковывается как "служитель богини плодородия Деметры" или "зависит от матери". Деметра - это богиня плодородия и земледелия. Имя восходит к Древней Греции.

Поздравления для Дмитрия

В себе уверенным, Дмитрий,

Ты оставайся навсегда,

Пусть море радостных открытий

Преподнесут тебе года!

И удивительные встречи

Настрой твой будут поднимать!

Успех, однажды сев на плечи,

Их не захочет покидать!

Имя Иван распространено среди славянских народов и практически наиболее употребляемое. В переводе с иврита оно звучит как "божья благодать", "милостивый бог". Сегодня имя можно встретить среди болгарских, македонских, российских, сербских, украинских, хорватских и других народов.

Поздравления для Ивана

Процветанья тебе пожелаю,

Вдохновенья, успехов, любви

В Именины сегодня я, Ваня,

И главное счастье храни!

Разносторонний очень он

И любознательный без меры.

Иван, кем хочет может стать,

Со всем он справится умело.

1 июня церковь чтит память священномученика Патрикия Прусского и трех его пресвитеров. Патрик проповедовал учение Христа Спасителя и обличал заблуждения язычников, за что принял мученическую смерть вместе с тремя пресвитерами - Акакием, Менандр и полиенов.