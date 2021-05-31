Именинники 1 июня: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка

1 июня именины празднуют Анастасия, Иван и Дмитрий. Не забудьте поздравить их с Днем Ангела.
Gazeta.ua предлагает узнать происхождение и значение имен.
Имя Анастасия может иметь православное, католическое, древнерусское или греческое происхождение. Не так часто, но встречается и синонимично мужское имя - Анастасий.
Имя Анастасия в переводе с греческого означает "воскресения", "ожила" или "новорожденная". У православных святцах есть день именин Анастасии. Церковь чтит память святой великомученицы Анастасии. По одной из легенд именно она облегчала страдания узников-христиан. Поэтому Анастасию считают покровительницей заключенных и беременных. Есть еще одна почитаемая святая Анастасия (Старшая). К ней обращаются с молитвами о сохранности, безопасности скота.
Поздравления для Анастасии
Настю нашу поздравляем,
Жить красиво ей желаем,
Быть всегда на позитиве,
Жизнерадостной, шутливой.
Пожелаем много смеха
И во всем всегда успеха,
Быть красивой, как цветок,
Жить без слез и без тревог.
Имя Дмитрий растолковывается как "служитель богини плодородия Деметры" или "зависит от матери". Деметра - это богиня плодородия и земледелия. Имя восходит к Древней Греции.
Поздравления для Дмитрия
В себе уверенным, Дмитрий,
Ты оставайся навсегда,
Пусть море радостных открытий
Преподнесут тебе года!
И удивительные встречи
Настрой твой будут поднимать!
Успех, однажды сев на плечи,
Их не захочет покидать!
Имя Иван распространено среди славянских народов и практически наиболее употребляемое. В переводе с иврита оно звучит как "божья благодать", "милостивый бог". Сегодня имя можно встретить среди болгарских, македонских, российских, сербских, украинских, хорватских и других народов.
Поздравления для Ивана
Процветанья тебе пожелаю,
Вдохновенья, успехов, любви
В Именины сегодня я, Ваня,
И главное счастье храни!
Разносторонний очень он
И любознательный без меры.
Иван, кем хочет может стать,
Со всем он справится умело.
1 июня церковь чтит память священномученика Патрикия Прусского и трех его пресвитеров. Патрик проповедовал учение Христа Спасителя и обличал заблуждения язычников, за что принял мученическую смерть вместе с тремя пресвитерами - Акакием, Менандр и полиенов.
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