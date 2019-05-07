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вторник, 07 мая 2019 13:53

Имение, элитные авто, ресторан: показали, как живет чиновник Укроборонпрома

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Заместитель руководителя Укрспецэкспорта Павел Старинец скрыл от декларирования внедорожники, большой особняк и элитный ресторан.

Об этом, ссылаясь на расследование Валерии Ивановой для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", сообщает ресурс Bihus.Info.

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Павел Старинец - заместитель директора оборонного госпредприятия "Укрспецэкспорт". Эта компания и ее дочерние предприятия имеют исключительное право экспортировать военную технику и оружие.

В ходе расследование журналисты установили, что имение замглавы предприятия расположено на 1 га земли с домом площадью 630 кв. м.

Автор: https://bihus.info/
  Заместитель руководителя Укрспецэкспорта скрыл от декларирования имение, внедорожники и элитный ресторан
Заместитель руководителя Укрспецэкспорта скрыл от декларирования имение, внедорожники и элитный ресторан

Он записан на мать Старинца, которая уже давно на пенсии. До этого она работала в НБУ. Ее муж уже около 10 лет не имеет собственного бизнеса, он тоже пенсионер. На вопрос журналистов о происхождении денег, мать чиновника уверяла, что ее муж заработал на этот дом в 90-х, строя курятники.

Также, кроме элитного особняка, в семье имеются ряд авто. Так, среди них - LAND ROVER DISCOVERY SPORT.

Автор: https://bihus.info/
  Заместитель руководителя Укрспецэкспорта скрыл от декларирования имение, внедорожники и элитный ресторан
Заместитель руководителя Укрспецэкспорта скрыл от декларирования имение, внедорожники и элитный ресторан

Цена такой машины у официального дилера составляет 1,5 млн грн. Журналисты заметили под домом чиновника еще одну такую же машину, только с другими номерами. На обоих "семейные" номера чиновника "7877", только с разными буквами. Аналогичные висят на его старой машине Honda, которая значится в декларации. На подобных номерах ездит и его рабочая машина Toyota Highlander, которую для чиновника приобрело ГП "Укрспецэкспорт".

Еще чиновник владеет рыбным рестораном под названием "Фишер".

Автор: https://bihus.info/
  Заместитель руководителя Укрспецэкспорта скрыл от декларирования имение, внедорожники и элитный ресторан
Заместитель руководителя Укрспецэкспорта скрыл от декларирования имение, внедорожники и элитный ресторан

Он записан на Сергея Коваленко, который работает в интернет-провайдере "Кабель-Воля". По данным сайта Work.ua, еще в марте этого года якобы владелец элитного ресторана искал работу на 20 тыс. грн. А в резюме указано, что в последние годы он работал в колл-центре телекоммуникационного провайдера "Воля".

"В социальной сети "Одноклассники" отец чиновника - Виктор Старинец, указал родную сестру Сергея Коваленко своей племянницей, а она, соответственно, его дядей. Итак, номинальный владелец ресторана ''Фишер'' и оборонный чиновник Павел Старинець - родственники", - говорится в сообщении.

Павла Старинца назначили на должность заместителя главы Укрспецэкспорта в июне 2018-го, до этого он работал помощником заместителя ГП, а также в дочернем предприятии "Спецтехноэкспорт". Сейчас ГП "Укрспецэкспорт" и его дочерние предприятия фигурируют в десятках уголовных производств. Чиновников украинского спецэкспортера подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем, служебном подлоге, злоупотреблении служебным положением, присвоении и растрате имущества.

После расследования фактов коррупции в оборонной сфере группа народных депутатов разработала законопроект о расформировании Укроборонпрома и передаче его предприятий под руководство Кабинета министров.

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