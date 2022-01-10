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понедельник, 10 января 2022 23:26

Илья Кива рассказал о своей ностальгии по Советскому Союзу

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Илья Кива рассказал о своей ностальгии по Советскому Союзу
О своей любви к Советскому Союзу Илья Кива рассказал в Telegramm. Фото: facebook.com/kivailya

Скандальный политик, народный депутат Илья Кива в очередной раз рассказал, как он страдает Советским Союзом.

Очередное сообщение о своей любви к СССС он опубликовал в Telegramm.

"Моя Родина, которая воспитала меня – Человеком!
Никто не заставит меня забыть о ней и ни один закон не запретит ее любить – она в моем сердце!", - говорится в тексте сообщения.

Ранее в конце декабря Кива сказал, что Украина должна быть частью единого союзного государства с Россией.

Такое антиукраинское заявление он сделал в эфире российского пропагандистского политического ток-шоу.

"Сегодня, через 10 лет, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. О правах на ту территорию, которая, как я считаю, должна состоять в одном союзе. Нашем славянском союзе", - заявил Кива.

Кроме того, в октябре Кива в Telegram поздравлял президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с днем ​​рождения. Нардеп пожелал врагу Украины "сил и здоровья".

"Вы тот человек, который пишет новую историю славянского мира и единства. Да прибудет с вами сила", - заявлял политик.

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Тогда же Кива записал феерическое видео о смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры, разместившегося в Telegram-канале.

На кадрах он, держа в руках оружие, рассказывает, что 15 октября 62 года назад в Мюнхене был убит Степан Бандера. Далее депутат от ОПЗЖ называет себя "лидером антифашистского движения в Украине" и засыпает угрозами последователей Бандеры. После этого сзади него стреляет салют, а сам Кива гатит из оружия.

Илья Кива поскандалил в Верховной Раде с матерями погибших на Донбассе солдат. Начался конфликт с того, что мать убитого Евгения Харченко Наталья прервала интервью нардепа. Она возмутилась, что Кива говорит по-русски в стенах украинского парламента. Далее в диалог с Кивой вступила Ирина Рыжак, сына которой убил снайпер 2014 года в Докучаевске. На это Кива заявил, что тема языка – спекуляции. Он сейчас не на трибуне Верховной Рады и не обязан говорить по-украински.

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Дата
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