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понедельник, 25 ноября 2019 12:59

Илон Маск спародировал самого себя в сериале

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Илон Маск спародировал самого себя в сериале
Маск с помощью Twitter намекал на свое участие в "Рик и Морти". Фото: ichef.bbci.co.uk

В новом эпизоде фантастического сериала "Рик и Морти" можно будет увидеть основателя компании SpaceX и Tesla Илона Маска.

Пародийный герой Илон Таск появился в 3 серии четвертого сезона шоу, сообщает DTF.

Его озвучил сам Илон Маск.

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Таск - альтернативная версия Маска из параллельной вселенной, в которой у людей есть бивни. По сюжету, Таск помогает главным героям построить робота.

Маск с помощью Twitter намекал на свое участие в "Рик и Морти" еще в марте, но тогда никто не придал этому значения.

"Рик и Морти" - американский мультсериал, созданный Дэном гармонь и Джастином Ройландом, премьера которого состоялась 2 декабря 2013 года. После показа первого сезона в декабре 2013 был перерыв почти в два года, второй сезон вышел в июле 2015 года. Первую серию третьего сезона Adult Swim выпустили 1 апреля 2017 без анонса.

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