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вторник, 12 ноября 2019 16:43

"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО

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&quot;Или мы боремся за людей и территории, или строим стену&quot; - политолог об опросе жителей ОРДЛО
Константин Батозский: вполне прогнозируемо, что люди в оккупации отвечают социологам штампами вражеской пропаганды. Фото: ДТ

В обществе подняли тему реинтеграции Донбасса. Сейчас важно эту дискуссию не свести на до уровня очередного "срача".

Говорит в интервью Gazeta.ua политолог Константин Батозский, комментируя результаты исследования, проведенного Украинским институтом будущего и "Зеркалом недели" с помощью компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с ​​7 по 31 октября 2019. Опрошено 1606 респондентов: 800 в неподконтрольной части Луганской и 806 - в неподконтрольной части Донецкой областей.

50,9% опрошенных считают, что нынешние территории ОРДЛО должны стать частью России, 13,4% - "частью России, но с особым статусом". Вместе с тем 5,1% опрошенных жителей хотят "быть частью Украины как прежде", 13,4% желают особого статуса для тех регионов в составе Украины. К независимости стремятся 16,2% опрошенных. 0,8% респондентов отказались ответить.

Какие ключевые выводы можно сделать из опроса?

- Главный вывод заключается в том, что сам разговор на тему "Что нам делать с Донбассом?" разделяет украинское общество на враждебные лагеря, которым очень трудно воспринимать друг друга. Такая же ситуация и на оккупированных территориях.

Это первый опрос украинских организаций на оккупированных территориях, данные которого обнародовали. Насколько они могут быть правдивыми?

- В профессиональной среде есть вопросы по репутации компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", которая несколько раз была вовлечена в скандалы с фальсификацией социологической информации. Также не существует однозначного ответа на вопрос насколько люди в оккупации свободны в высказывании своего мнения. Представить себе независимый опрос в Северной Корее или Иране очень трудно. Поэтому вполне прогнозируемо, что люди в оккупации отвечают социологам штампами вражеской пропаганды. В среде, где "одни слова для кухонь, другие для улиц", не стоит относиться к ответам респондентов как к абсолютной правде и четкой картине общих настроений.

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Как эта информация может сыграть на внутренней политике Украины? Какие могут быть положительные и отрицательные последствия?

- Самое негативное последствие - это разделенный народ и неспособность ни власти, ни гражданского общества выработать общее инклюзивное видение будущего Донбасса. Руководство нашего государства обречено на поражение на международном уровне без этой видения и поддержки со стороны общества.

Положительный результат заключается в том, что опрос начало разговор среди украинцев. В обществе подняли тему реинтеграции Донбасса. Сейчас важно эту дискуссию не свести на до уровня очередного "срача".

Как это будет влиять на решение вопроса с оккупированными территориями?

- Никак. Само по себе исследование не дает никаких ответов. Наоборот - ставит новые вопросы.

Какие негативные и позитивные последствия может иметь этот опрос и его результаты на международной арене? Это будет влиять на нашу дипломатическую позицию?

- Россия сделает все, чтобы подкрепить результатами этого исследования свою риторику о том, что на Донбассе живут люди, которые имеют другую идентичность, чем большинство украинцев. А, значит, имеют право на самоопределение. РФ и сейчас продвигает эти тезисы, однако теперь украинцы сами дали ей аргумент, который Кремль будет использовать против нас.

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Как нам следует налаживать отношения с оккупированными территориями? Как можем воевать на умы тех людей, проживающих там?

- Мы должны определиться: либо мы боремся за людей и территории, или строим стену. Это очень непростой выбор. Но есть один критерий, который поможет его сделать - это интерес всех граждан Украины. С точки зрения интереса всех украинцев, мы не можем уступить территории, за которые отдали жизни лучшие сыны Украины. Ни одна смерть украинского воина не может считаться обществом бесполезной. Также, с точки зрения общественного интереса нам не стоит отказываться от наших граждан в оккупации.

У нас не очень привлекательная демографическая ситуация в стране, а следовательно мы должны привлекать как можно больше экономически активного населения с оккупированных территорий.

Государство должно в полном объеме выполнять свои обязанности перед всеми гражданами Украины. С этой позиции мы должны ввести единые правила верификации пенсионеров для всех граждан через интернет.

Как действовать по отношению к переселенцам?

- Надо помочь им начать новую жизнь в Украине. Считаю, что должны создать в государстве реестр заброшенного жилья и предложить каждому переселенцу, на конкурсной основе, приватизировать имущество. Сделать это можно только один раз в жизни. Но если человек захочет жить на земле - государство должно помочь. Если хочет продать имущество или оставить под залог в банке - это его право.

Наконец, мы должны объединиться вокруг нашей версии истории. Пока в Киеве не создано музея войны и оккупации, пока в государстве нет пантеона, украинское общество "устает" от войны. Наша память - это наше оружие. Если в мире есть 30 миллионов людей, которые знают, что в 2014 году Россия напала на Украину и аннексировала наши земли, оставляя в оккупации более 4 миллионов людей на Донбассе и в Крыму, ни одна российская пропаганда не будет эффективной.

По мнению министра обороны Андрея Загороднюка результаты соцопроса жителей ОРДЛО является следствием постоянного информационного воздействия оккупантов на население этих территорий.

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