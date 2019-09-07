"Идеальная погода": синоптик поделилась прогнозами

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Просмотров: 1053
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 1215
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
6 Просмотров: 2430
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1233
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 738
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8757
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1278
"Поразила человечность" - в Черкассах показали фильм об Иловайске
"Поразила человечность" - в Черкассах показали фильм об Иловайске
Просмотров: 81
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1890
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6345
Фото
Все фото
11
8
3
8
3
Цифры впечатляют: сколько взрывоопасных предметов обезврежено с начала ООС
Цифры впечатляют: сколько взрывоопасных предметов обезврежено с начала ООС
Бюрократия, языковой барьер и разный менталитет - украинки из 8 стран рассказали об особенностях эмиграции
Бюрократия, языковой барьер и разный менталитет - украинки из 8 стран рассказали об особенностях эмиграции
Хочет работать: последние новости о Зайцевой и новые фото
Хочет работать: последние новости о Зайцевой и новые фото
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
Поля и коровники: показали, где содержат Дронова
Поля и коровники: показали, где содержат Дронова
Видео
Все видео
Из московского СИЗО "Лефортово" выехало два автобуса с украинскими моряками
Из московского СИЗО "Лефортово" выехало два автобуса с украинскими моряками
Как живет человек, который не спал более 30 лет
Как живет человек, который не спал более 30 лет
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
В Германии проучили "любителя" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
В "Танцах со звездами" показали пародию на Винника
В "Танцах со звездами" показали пародию на Винника
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 900
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1233
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29448
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6723
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 сентября 2019
Просмотров: 351
Пересидіти під крилом Гітлера
Навесні 2014 року я чи не щодня телефонував на малу батьківщину. Окупована Станиця Луганська відкривала ворогові в мої рідні краї пряму дорогу. Свого ...
суббота, 07 сентября 2019 09:20

"Идеальная погода": синоптик поделилась прогнозами

  Комментировать
&quot;Идеальная погода&quot;: синоптик поделилась прогнозами
Прогноз погоды на выходные 7-8 сентября Фото: Конкурент

На выходных, 7-8 сентября, в Украине ожидается солнечная и сухая погода. На западе возможные дожди.

"На выходных в Украине будет много солнца, бархатцев, красивых облаков-кумулюс и невероятных пейзажей", - сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В субботу в Украине ожидается+23 ... + 29 градусов. В воскресенье температура повысится на пару градусов. Однако в западных областях похолодает до +19 ... + 23 градусов.

В Киеве 7-8 сентября без существенных осадков. В дневные часы предполагается +24 ... + 27 градусов.

"Найдите немного времени, лягте на траву и просто посмотрите на верху деревьев и небо между ними", - добавила Диденко.

В Украине бабье лето начнется 14 сентября и продлится до 28 сентября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Идеальная погода": синоптик поделилась прогнозами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

В завоеванном Берлине один за другим проводили парады победителей

Самое читаемое
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
3
 1 Просмотров: 86618
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
7
 Просмотров: 55957
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 1 Просмотров: 38701
Сколько стоит подержанный автомобиль
Сколько стоит подержанный автомобиль Просмотров: 29386
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
8
 1 Просмотров: 26888
Общество
Обмен пленными начался - вживую
Обмен пленными начался - вживую Просмотров: 477
Из московского СИЗО "Лефортово" выехало два автобуса с украинскими моряками
Из московского СИЗО "Лефортово" выехало два автобуса с украинскими моряками
 Просмотров: 171
Цифры впечатляют: сколько взрывоопасных предметов обезврежено с начала ООС
Цифры впечатляют: сколько взрывоопасных предметов обезврежено с начала ООС
11
 Просмотров: 27
7 сентября: что празднуют и чего нельзя делать в этот день
7 сентября: что празднуют и чего нельзя делать в этот день Просмотров: 594
Через несколько часов начнется обмен пленными - адвокат
Через несколько часов начнется обмен пленными - адвокат Просмотров: 711
Больше всего комментируют
9
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
6
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
4
Украинцев предупредили о массовых проверках
4
Украинский парламентаризм умер - главное в журнале "Країна"
Голосов: 44443
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua