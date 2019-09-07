"Идеальная погода": синоптик поделилась прогнозами

Прогноз погоды на выходные 7-8 сентября Фото: Конкурент

На выходных, 7-8 сентября, в Украине ожидается солнечная и сухая погода. На западе возможные дожди.

"На выходных в Украине будет много солнца, бархатцев, красивых облаков-кумулюс и невероятных пейзажей", - сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В субботу в Украине ожидается+23 ... + 29 градусов. В воскресенье температура повысится на пару градусов. Однако в западных областях похолодает до +19 ... + 23 градусов.

В Киеве 7-8 сентября без существенных осадков. В дневные часы предполагается +24 ... + 27 градусов.

"Найдите немного времени, лягте на траву и просто посмотрите на верху деревьев и небо между ними", - добавила Диденко.

В Украине бабье лето начнется 14 сентября и продлится до 28 сентября.