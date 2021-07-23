"Хрущевки" снесут: Минрегион создал новый план

Барьер согласия жителей на расселение и сноса их дома установили на уровне 75%. Фото: Утро

Созданный план по реконструкции районов, снести "хрущевку" и построить многоэтажку, станет проще.

Министерство развития общин и территорий Украины подготовило законопроект, который снижает барьер согласия жителей на расселение и дальнейшее снос их дома. Ранее было 100%, то сейчас барьер уменьшили до 75%, сообщает "Гордон".

"Вы же понимаете, что 100% согласия всех жильцов на расселение не получить. Это невозможно", - говорит заместитель председателя комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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Закон о реконструкции кварталов в Украине приняли в 2006 году, но с тех пор так и не разработали механизм расселения старых домов.

Кроме этого, многие жители "хрущевок", чтобы получить больше жилплощади, прописывали к себе родственников, которые фактически с ними не проживают.

Проект расселения жителей "хрущевок" зависит от того, достигнут ли компромиссного решения между инвестором-застройщиком, жителями и местными властями.

"Для застройщиков это бизнес: если им будет неинтересно этим заниматься, то "хрущевки" никто расселять не будет", - отметила Шуляк.

Согласно законопроекту сносу подлежат многоквартирные дома, которые не соответствуют санитарным и техническим требованиям, являются непригодными для проживания, и реконструкция которых без сноса экономически неоправданной и может нанести вред жизни и здоровью людей. Сносу предшествует предоставления владельцам квартир и нежилых помещений, расположенных в таком доме, других равноценных квартир или помещений.