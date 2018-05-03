Хотим справедливости: миссия ООН сняла фильм об Одессе

Миссия ООН по правам человека показала фильм об Одессе 2 мая 2014 года. Фото: rbc.ua

Фильм о событиях 2 мая 2014 года в Одессе сняла мониторинговая миссия ООН по правам человека. Показала его на официальной странице в Facebook.

Лента длится около 5 мин. Авторы подчеркивают, что ни одного из чиновников не привлекли к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре города и пожара в Доме профсоюзов.

"2 мая 2014 года в результате столкновений в Одессе погибли 48 человек, более двухсот получили ранения. Мы еще раз встретились с жертвами и их родными, выслушали, как им больно и как они хотят справедливости. Расследование и судебное разбирательство дел о насилии в Одессе 2 мая 2014 года продолжаются. Впрочем, до сих пор, никто не понес ответственности за смерти", - говорится в сообщении.

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Националист из Одессы Сергей Стерненко заявил, что 1 мая его пытался убить казахстанец Баймукашев Абзал Амангалиевич. "Установлена ​​личность криворукого недокилера, который сегодня стрелял в меня. Уроженец Казахстана. 39 лет. В 2003 получил украинское гражданство. Ранее уже отсидел 4 с половиной года за разбойное нападение и незаконное хранение оружия", - написал Стерненко в Facebook.