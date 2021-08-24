Хотела вернуть деньги за лекарства - мошенники придумали новую схему и обманули женщину

Правоохранители открыли производство, ведется следствие. Фото: pixabay

Аферисты в Тернополе выманили у женщины 180 тыс. грн.

Она покупала лекарства в интернете, а те предложили вернуть деньги за некачественные медикаменты, сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

К женщине позвонил мошенник, представившийся сотрудником Департамента социальной защиты. Рассказал ей, что лекарства, которые купила, являются неэффективными и предложил ей вернуть утраченные средства.

Для этого женщина должна была оплатить оформление различных документов, якобы пеню и судебный сбор. В результате она потеряла еще 180 тыс. грн. После перевода средств аферист исчез. Потерпевшая обратилась в полицию.

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Правоохранители открыли производство, ведется следствие.

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