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понедельник, 24 июня 2019 21:29

Хотел воевать против США: на границе задержали "боевика" из России

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Хотел воевать против США: на границе задержали &quot;боевика&quot; из России
Мужчина пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу. Фото: скриншот

На Луганщине пограничники задержали гражданина РФ, который пытался незаконно попасть в Украину.

Мужчина пересек границу у села Марковка, при себе у него был военный билет. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как отмечается, задержанный является 40-летним гражданином РФ, уроженцем города Воронеж. Мужчина отметил, что неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы на территории РФ за преступления, связанные с кражами и грабежами.

Мужчина также рассказал, что недавно у него возник конфликт с местным криминальным авторитетом, поэтому он решил попасть на территорию так называемой ЛНР. В дальнейшем он планировал вступить в ряды незаконных вооруженных формирований и воевать за Россию против США.

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Мужчину ждет административная ответственность за незаконное пересечение государственной границы. Продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.

Предпринимателей, которые организовали схему поставок продуктов питания на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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