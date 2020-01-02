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четверг, 02 января 2020 15:46

Хота бы изредка читают книги менее половины украинцев
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В 2019 году году большинство украинский практически не читали книг. Относительно регулярно читают книги 43% украинский, а 57% сегодня практически не читает.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Провели исследование, сколько читают украинцы
Фото: rb.com.ua
Провели исследование, сколько читают украинцы
Провели исследование, сколько читают украинцы

Склонность Украинская к чтению книг в определенной степени зависит от их пола, возраста и уровня образования.

Так, среди женщин читателей книг можно встретить чаще, чем среди мужчин - соответственно, 47% против 38%.

В возрастном плане читателями книг чаще всего является молодежь от 18 до 30 лет (51%), а реже всего - лица предпенсионного и пенсионного возраста (39%).

Среди людей с высшим образованием удельный вес читателей книг заметно выше, чем среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование: соответственно, 56% против 30%.

Если охарактеризовать регулярность, с которой читатели обращаются к чтению книг, то окажется, что среди них сложилось несколько групп, каждая из которых присуща своя частота чтения. В целом регулярность чтения во всех этих группах лежит в пределах от "практически каждый день" до "реже, чем раз в год".

По регулярности чтения книг опрошенных можно разделить на несколько групп. Читают книги "несколько раз в месяц" - 31%, а "несколько раз в неделю" - 24%.

16% женщин и 10% мужчин читают книги практически каждый день.

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Среди жителей Центра и Юга Украины лица, читают книги практически каждый день встречаются значимо чаще, чем среди жителей Востока - соответственно, 18% и 20% против 7%.

С другой стороны, среди жителей Востока чаще, чем среди жителей Центра и Юга встречаются те, кто читает книги "несколько раз в год" (соответственно, 31% против 17% и 15%).

А на Западной Украине наблюдается самый высокий удельный вес тех, кто читает книги реже, чем раз в год - 9%.

В настоящее время среднестатистический читатель Украины считывает за год примерно 9 книг. Это хоть и немного, но на статистически значимом уровне, превышает аналогичный показатель 2017 года, равный 7 книгам.

Опрос проводился ноябре 2019 среди 1805 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания, за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь. Метод опроса - личное формализованное интервью "face-to-face". Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 2,4%.

Церемония награждения премии "Книга года BBC-2019" состоялась в столичном Художественном Арсенале.

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02
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