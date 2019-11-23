Хомчак о разграблении украинских кораблей: даже стыдно комментировать

Хомчак прокомментировал разграбление украинских кораблей Россией. Фото: Ukrinform

Начальник Генштаба, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что состояние возвращенных Россией украинских кораблей не подлежит военной логике.

По словам Хомчака, суда были просто разграблены мародерами. Об этом он сказал в интервью "Укринформу" в Брюсселе во время участия в заседании Военного комитета ЕС.

"Когда их (корабли - ред.) забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС - это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли - этого я не понимаю ", - отметил Хомчак.

"Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные, как цветной металл, - я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", - добавил генерал.

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25 ноября 2018 в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков получили ранения. 24-м пленным украинцам предъявили так называемое обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы). 7 сентября 2019 моряков обменяли и вернули в Украину. 18 ноября Россия передала захваченные корабли Украине.