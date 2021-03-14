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воскресенье, 14 марта 2021 19:50

"Холодную воду подают бесплатно, а на коммунальных не экономим" - украинка о жизни в Андорре
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"Мои первые впечатления:" это какая-то сказочная страна!". Андорра меня покорила с первого взгляда-невероятные пейзажи, свежий воздух, столько зелени, а домики все как из нарисованных картинок. С первых дней и до сих пор у меня захватывает дух от красоты княжества", - рассказывает Ольга, которая шесть лет назад переехала в Андору. Украинка назвала факты, которые ее долго удивляли в стране.

- Меня долго удивляли улыбки на лице прохожих, уважение автомобилистов к пешеходам, стремление окружающих оказать помощь в любой ситуации. Также, забота правительства о своих жителях и безопасность на высшем уровне. Удивили долгие обеденные перерывы во всех государственных учреждениях, магазинах. Если до 13.00 или 14.00 не успел сделать дела, то жди 16.00 часов, когда все вернутся на свои рабочие места.

- В Андорре легко быть красивой, даже не смотря на то, что в стране практически не существует хороших салонов красоты, потому как мало кто беспокоится об отсутствии макияжа или маникюра. Здесь совершенно другие понятия идеального покрытия ногтей или стрижки с окрашиванием. Хотя женщины более старшего возраста всегда с хорошей прической и ухоженными руками. Стоимость маникюра около 15-25€, стрижка в пределах 20-50€.

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- Коммунальные не дорогие. Мы не экономим. холодная вода абсолютно бесплатна. Электричество обходится около 30-50€ в месяц, сюда же входит и нагрев воды. Самое дорогое отопление, но опять таки, все зависит от города - чем высокогорнее, тем больше придется отапливать. Например, в столице Андорры практически не требуется отопление, так как очень теплый город. Счета могут приходить от 50€ за весь сезон и до 500€ за месяц, в самых холодных городах княжества.

- В Андорре практически в каждой семье есть автомобиль, часто и не один. В горной стране это необходимость. Но, также у нас ходят автобусы. Есть только внутри области, а есть и те, которые едут между городами. Проезд от 1.90€, в зависимости от удаленности точки назначения.

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- Все жители в Андорре имеют страхование здоровья, без него нельзя жить в Княжестве. Если человек не работает по собственному желанию (например, имеет пассивный доход, он должен ежегодно оплачивать частную страховку, около 1500€ в год. Если работаешь в собственной компании, оплачиваешь сам за себя соцстрах - это около 6.000€ в год. Если работаешь наемным сотрудником в компании, то соцстрах оплачивает работодатель. Соцстрах покрывает 75% лечения, остальные 25% нужно доплачивать в госпитале. К врачу попасть абсолютно легко. Или по направлению своего лечащего терапевта или сразу в госпиталь, если неотложный случай.

Львовянка Оксана Шевченко вместе с мужем и двумя сыновьями переехала в Краков. Женщина ведет блог, в котором делится полезными советами для тех, кто планирует переезд. Недавно Оксана посчитала, что на жизнь в Польше нужно 6 тысяч злотых или 45 тыс.грн. Дороже всего обойдется аренда жилья.

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Дата
14
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