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воскресенье, 31 января 2021 05:45

"Ходил потолком, спал на стене" - первый космонавт Украины умер во время пробежки

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31 января 2018 ни стало первого украинского космонавта Леонида Каденюка. Он умер во время пробежки в столичном парке "Царское село". Ему было 67 лет.

Леонид Каденюк родился в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области в семье учителей. Окончил Черниговское высшее авиационное училище и Центр подготовки летчиков-испытателей. 14 лет работал испытателем многоразовой космической системы "Буран".

"Решил стать космонавтом 12 апреля 1961, когда Юрий Гагарин побывал в космосе. Когда в 1976-м объявили очередной набор в группу космонавтов, ни минуты не раздумывал. С 3 тысяч претендентов отобрали 9. Я был среди них", - рассказывал Каденюк.

Он летал на более чем 50 типах и модификациях самолетов. В 1995-ом его отобрали в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. За год начал готовиться к полету на американском космическом корабле "Колумбия".

Автор: nasa.gov
  Леонид Каденюк полетел в космос 19 ноября 1997. Провел там 15 суток
Леонид Каденюк полетел в космос 19 ноября 1997. Провел там 15 суток

"Когда мою кандидатуру утвердили на стажировку в США, коллеги посоветовали сесть за руль."Я привык к крыльям. Зачем мне колеса?"- отшучивался. Сказали, что в Америке без машины не обойдусь, там люди пешком не ходят. Срочно сдал на права", - вспоминал космонавт.

19 ноября 1997 еще с 5 астронавтами Леонид Каденюк полетел в космос. Взял с собой трезубец, "Кобзарь" и украинский флаг. Во время полета дважды включал гимн Украины.

"Был поражен, как выглядит Земля из космоса. Ни одна фотография не способна передать красоты Вселенной", - рассказывал о полете.

На борту корабля изучал влияние невесомости на поведение людей и рост растений. На Землю вернулся за 15 суток - 5 декабря 1997-го.

"Наиболее приятное ощущение в космосе - невесомость. Я ходил потолком, спал на стене. Чтобы там правильно функционировал организм, нужно много пить - воды, чая, кофе", - говорил.

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В 2002 стал депутатом Верховной Рады. Был самовыдвиженцем. Говорил, ему предлагали $1 млн, чтобы снял свою кандидатуру. Второй раз не баллотировался. Последние годы был президентом Аэрокосмического общества Украины. Имел звание Героя Украины.

"Езжу общественным транспортом. Как Герой Украины имею право пользоваться им бесплатно, но обычно покупаю билеты. Как-то ехал в троллейбусе и не успел закомпостировать. Зашла контролер и сказала: "Платите штраф". А там какой-то парень: "Да это же наш первый космонавт". Она начала прощать", - рассказывал Каденюк за несколько лет до смерти.

6 января 1945 года в Москве умер украинский философ, мыслитель, основатель многих естественных наук и один из создателей Академии наук Украины Владимир Вернадский.

Его называют ученым-пророком, потому что идеи ученого опередили время. Еще в 1920-х годах Владимир Вернадский предупреждал человечество о тех проблемах экологии, которые сегодня требуют безотлагательного решения.

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Дата
31
января

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