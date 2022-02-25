Харьковщина стоит – как там прошли первые сутки российской агрессии

Люди прячутся от российских обстрелов в подвалах харьковских многоэтажек. ФОТО: Харьков Life

В Харьковской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

Наступление агрессор пытается вести в Дергачах и Печенегах, сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, говоря о первых сутках войны.

"Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона дают активный отпор российскому агрессору. Мы гордимся нашими бойцами! Это была первая "комендантская" ночь. Важно обеспечивать правопорядок и в тылу. В Харьковской области к работе приступил новый руководитель ГУНП Владимир Тимошко, который в составе областного штаба координирует усиленный режим работы всех подразделений полиции в условиях действий российского агрессора", - отметил Синегубов.

Он добавил, что за последнюю ночь в местные госпитали попали семеро украинских военных.

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На Харьковщине в результате обстрелов погибло 23 гражданских лица, среди которых дети. Сотни пострадавших доставлены в областные районные и городские больницы.